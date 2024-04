MetaSaint, un jeu vidéo catho qui cartonne sur Roblox

Le jeu vidéo MetaSaint rencontre un succès étonnant auprès des jeunes depuis son lancement fin mars sur la plateforme spécialisée Roblox. Il permet aux joueurs de vivre une expérience immersive dans la vie de Jésus.

Aujourd’hui les jeunes passent beaucoup de temps sur les plateformes de jeux vidéo. C’est ce qui a convaincu le père Rob Galea, prêtre australien, de chercher un moyen pour annoncer la Bonne Nouvelle dans le monde virtuel. C’est ainsi qu’il a lancé le 28 mars dernier MetaSaint, un nouveau jeu vidéo catholique, sur la plateforme de jeux vidéo Roblox, fréquentée par des millions de jeunes chaque jour. Son jeu a attiré la bagatelle d’un demi-million de joueurs la première semaine de lancement et compte aujourd’hui plus de 300.000 joueurs réguliers.

“Avec l’équipe d’Icon Ministry, nous avons remarqué que l’on ne parlait pas de Jésus-Christ sur Roblox. D’où l’idée de créer MetaSaint” a expliqué le père Galea à l’édition espagnole d’Aleteia. “Les jeux vidéo sont le langage des jeunes et c’est grâce à cela que nous pouvons entrer dans leur univers” plaide-t-il.

En collaborant avec les meilleurs créateurs de jeux au monde, comme LEGO et Paramount, le père Rob Galea et son équipe ont lancé MetaSaint pendant la Semaine Sainte. “C’est le moment où nous devrions le plus proclamer l’Évangile. Notre objectif est d’offrir l’opportunité de découvrir l’Évangile à la génération Alpha (c’est-à-dire les jeunes nés autour des années 2010, ndlr)” déclare-t-il.

Une aventure biblique

Courtesy of Rob Galea and MetaSaint

Le jeu présente de nombreuses scènes bibliques, permettant aux jeunes d’explorer la vie, la mort et la résurrection de Jésus Christ, et de développer un lien avec Lui. “Nos jeunes ont besoin de Jésus, et nous avons trouvé une plateforme pour proclamer son nom, son message et sa gloire” affirme le père Galea.

Courtesy of Rob Galea and MetaSaint

“Jésus nous a appelées à être ses témoins jusqu’aux extrémités de la terre(Ac 1,8) et aujourd’hui, le monde virtuel représente ces extrémités. Ici de nombreux jeunes n’ont pas accès à la voix de Dieu”, explique-t-il. “Grâce à ce jeu, nous voulons atteindre ceux qui n’ont pas la possibilité d’entendre l’Évangile, […] nous leur tendons la main, mais c’est seulement Jésus qui peut gagner les âmes !”.

Courtesy of Rob Galea and MetaSaint

Le prêtre australien assure que ce n’est qu’un début : MetaSaint continuera à évoluer et à se développer. “À terme, grâce à Roblox et aux jeux vidéo, nous envisageons d’intégrer l’enseignement du catéchisme et d’utiliser ces outils pour encourager les gens à aller à l’église directement” !