Les livres qui se vendent le mieux en ce moment à La Procure

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 12 au 18 avril dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1

DIGNITAS INFINITA : DÉCLARATION SUR LA DIGNITÉ HUMAINE



Cerf

Résumé : Dicastère pour la Doctrine de la Foi, Cerf. Aujourd’hui encore, face à tant de violations de la dignité humaine qui menacent gravement l’avenir de l’humanité, l’Eglise encourage la promotion de la dignité de toute personne humaine, quelles que soient ses qualités physiques, mentales, culturelles, sociales et religieuses. Elle le fait avec espérance, certaine de la force qui découle du Christ ressuscité, qui a révélé dans sa plénitude la dignité intégrale de tout homme et de toute femme. Cette certitude devient un appel dans les paroles du pape François : “Je demande à chaque personne de ce monde de ne pas oublier sa dignité, que nul n’a le droit de lui enlever.” Retrouvez-le en librairie.

2

CONNAÎTRE DIEU À TRAVERS JÉSUS : UNE INITIATION AU CHRISTIANISME



Desclée De Brouwer

Résumé : Michel Quesnel, Desclée De Brouwer, mars 2024. L’auteur montre comment les récits des rencontres de Jésus dans les Evangiles, notamment celle avec l’aveugle Bartimée, permettent de mieux comprendre Dieu et la foi chrétienne. Retrouvez-le en librairie.

3

HOLOCAUSTES : ISRAËL, GAZA ET LA GUERRE CONTRE L’OCCIDENT



Plon

Résumé : Gilles Kepel, Plon, mars 2024. Des pistes de réflexion sur le conflit entre Israël et la Palestine, plus particulièrement depuis les attaques du Hamas le 7 octobre 2023, et les conséquences que cela a eu en terme de géopolitique. L’auteur développe la théorie selon laquelle le conflit représenterait également une guerre contre l’Occident et ses valeurs. Retrouvez-le en librairie.

4

CE LIEU EN NOUS QUE NOUS NE CONNAISSONS PAS : À LA RECHERCHE DU ROYAUME



Albin Michel

Résumé : Marie Balmary, Albin Michel, mars 2024. Une étude des différentes lectures des textes évangéliques selon leur langue d’origine. L’auteure fait part de ses interprétations des textes traduits de l’hébreu et du grec, soulignant les fautes de traduction et les détournements moralisateurs qui influent sur la foi chrétienne. Retrouvez-le en librairie.

5

ENTRE GUERRES



Gallimard

Résumé : François Lecointre, Gallimard, avril 2024. Récit de la naissance d’une vocation militaire. Le général relate le quotidien de jeune officier, entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Il évoque notamment les questions d’engagement, de combat, de fraternité ou encore de peur. Retrouvez-le en librairie.

6

NOTRE-DAME : UNE AFFAIRE D’ETAT



Belles Lettres

Résumé : Didier Rykner, Belles lettres, octobre 2023. Une analyse de tous les événements ayant mené à l’incendie accidentel de Notre-Dame en avril 2019. L’auteur s’interroge sur les réelles causes de la catastrophe, notamment sur le chantier de rénovation, qui reste un facteur dans le cas où il n’en serait pas l’unique cause. Il s’intéresse aux polémiques et aux leçons que le ministère de la Culture a pu en tirer afin d’éviter un accident similaire. Retrouvez-le en librairie.

7

LES YEUX DE MONA



Albin Michel

Résumé : Thomas Schlesser, Albin Michel, janvier 2024. Une jeune fille de 10 ans, Mona, n’a plus que cinquante-deux semaines avant de devenir aveugle. Son grand-père décide de consacrer chacune de ces semaines à lui faire voir un chef-d’œuvre différent de l’histoire de l’art et de l’accompagner d’une pensée philosophique afin de préparer Mona à la perte de sa vue. Jaquette dépliable avec les 52 chefs-d’œuvre de l’ouvrage reproduits. Retrouvez-le en librairie.

8

PUISQUE VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE VOUS AIMER… : CONSEILS POUR LES PREMIÈRES ANNÉES DE MARIAGE



Mame

Résumé : François Potez, Mame, janvier 2024. Fort d’une longue expérience dans l’accompagnement des fiancés et des jeunes mariés, le père François Potez propose des conseils à destination des couples pour les accompagner dans les premières années de leur mariage. Retrouvez-le en librairie.

9

LE COURAGE DE LA FOI



Artège

Résumé : Cyril Gordien, Artège, mars 2024. Un recueil de textes du père Cyril Gordien, décédé le 14 mars 2023, adressés aux jeunes fidèles et suivis de son testament spirituel. Retrouvez-le en librairie.

9 ex-aequo

Lazare, le ravi



Cerf

Résumé : Benoist de Sinety, Cerf, mars 2024. L’histoire de Lazare, le frère de Marthe et Marie, seul personnage de la Bible à avoir été ressuscité par Jésus. Le récit retrace son cheminement, depuis ses doutes et ses peurs jusqu’au relèvement et à l’ermitage qui lui permet de vivre pleinement sa foi. Retrouvez-le en librairie.

10

Vivre : mon histoire à travers l’Histoire



Harper Collins

Résumé : Pape François, Harper Collins, mars 2024. Un voyage à travers la vie du pontife, le premier pape non européen depuis le VIIIe siècle, qui se dévoile au gré des événements marquants des XXe et XXIe siècles. Il revient notamment sur la chute du mur de Berlin, le bombardement d’Hiroshima, la démission de son prédécesseur Benoît XVI ou encore la pandémie de Covid-19. Retrouvez-le en librairie.

10 ex-aequo

TROIS JOURS DANS LA NUIT : CARNET D’UNE VICTIMOLOGUE AU CŒUR DES ABUS



Editions de l’Emmanuel

Résumé : Isabelle Chartier-Siben, Editions de l’Emmanuel, avril 2024. Le témoignage d’une victimologue qui invite à ouvrir les yeux sur les abus sexuels au sein de l’Eglise. Elle rend compte de l’accompagnement qu’elle propose et invite à l’espérance. Retrouvez-le en librairie.