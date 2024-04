Le tendre message de David Beckham à sa femme Victoria

Célèbre chanteuse des années 1990, Victoria Beckham a fêté ses 50 ans le 17 avril 2024. Admiratif des nombreux succès de sa femme, David Beckham a voulu rendre hommage à son rôle de mère dans une vidéo souvenirs publiée sur les réseaux sociaux.

C’est un des couples les plus célèbres de la planète. David Beckham, star anglaise du football, et Victoria Beckham, icône de la chanson des années 1990, sont mariés depuis 25 ans. À l’occasion du 50e anniversaire de son épouse, David Beckham lui a offert un cadeau particulièrement touchant. L’ancienne star du Manchester United a publié sur son compte Instagram une vidéo hommage à Victoria, avec des photos d’enfance, de ses succès professionnels, mais surtout, des scènes de bonheur familial. “Alors que tu vas fêter cet anniversaire, tu devrais regarder en arrière et être fière de ce que tu as accompli, réalisé et construit”, écrit David Beckham en légende de la vidéo.