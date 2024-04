Quand l’intelligence artificielle donne un visage aux saints 

Le compte Instagram "Time in Prayer" publie régulièrement des visages de saints ultraréalistes, réalisés grâce à un logiciel d’intelligence artificielle. Une belle manière de (re)découvrir des figures de sainteté, connues ou méconnues.

Vous êtes curieux de savoir à quoi pouvait bien ressembler votre saint préféré ? L’intelligence artificielle pourrait bien vous en donner une idée. Franck Galbavy, un fervent catholique slovaque passionné de photographie, a voulu mettre ses talents au service de sa foi. Sur Instagram, il publie chaque jour sur le compte Time in Prayer des visages de saints ultraréalistes, réalisés grâce à Midjourney, un logiciel d’intelligence artificielle. Il s’agit donc de fausses images de vrais saints. “Ayant une expérience et une exposition antérieures dans le design, la photographie et la peinture, j’ai utilisé cette compétence visuelle pour créer des images de saints catholiques d’avant la photographie, en les modélisant comme j’imagine qu’ils auraient pu ressembler, tout en restant fidèle à leur âge, leur pays et leur époque”, résume-t-il auprès d’Aleteia. Les sourires sont doux, les yeux pétillants et les visages pleins de vie. S’ils apparaissent avec des costumes d’époque – plus ou moins crédibles -, les visages sont étonnamment hyperréalistes et modernes.

En fait, ils correspondent en tout point… aux canons de beauté de notre siècle. Peut-être est-ce pour cela que nous leur trouvons un air familier, qui semble se retrouver sur chacun des visages. “Je m’efforce également de les décrire comme chaleureux, amicaux et accessibles pour les rendre accessibles, explique Franck Galbavy. En cherchant des visuels de ces saints, je me suis rendu compte que les représentations existantes ne me parlaient pas ; ils manquaient de chaleur et d’attrait. Cette prise de conscience a déclenché ma décision de créer de nouveaux visuels”. Avec l’intelligence artificielle, ce passionné de 46 ans a pour ambition de créer des visages de saints catholiques pour “nous aider à mieux nous connecter avec eux, comprendre leurs histoires et renforcer notre foi”. “Je me suis éloigné de la foi après avoir grandi dans une famille catholique, explique-t-il à Aleteia. Cependant, au plus bas de ma vie, j’ai subi une profonde transformation spirituelle grâce au pouvoir de la prière, tant de la part de ceux qui priaient pour moi que de mes propres prières à Dieu et aux saints.”

Une véritable encyclopédie des saints

Franck Galbavy a donc décidé de mettre ses talents au service de la prière des autres. Le processus de création demande du temps et beaucoup d’inventivité. “Il me faut environ une à deux heure pour créer une image, détaille-t-il. J’exécute mon premier brouillon via un programme d’IA générative qui crée des images à partir de prompts (instructions données au logiciel, ndlr). Je travaille ensuite, dans certains cas, jusqu’à 100 itérations et ajustements jusqu’à ce que j’obtienne le résultat souhaité. La version finale est affinée dans un éditeur de photos avant d’être publiée.”