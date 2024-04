Voici quelques mots de réconfort pour ceux qui pleurent le décès de leur mère ou de leur père, afin que le Seigneur leur donne la paix et le réconfort.





Un parent aimant est l’une des plus grandes bénédictions que l’on puisse recevoir sur terre. Non seulement c’est le don d’un amour inconditionnel, mais cela permet de se sentir à sa place en leur présence. Par conséquent, il est normal de se sentir démuni et plongé dans une profonde tristesse, quasi insurmontable, lorsqu’ils décèdent. Même si le temps est souvent l’un des meilleurs guérisseurs, ces paroles tirées de la Bible peuvent offrir du réconfort lorsqu’une personne pleure la perte d’un parent ou d’un être cher :

Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : de toutes leurs angoisses, il les délivre. (Ps 33,18)

Ce verset assure que même dans les moments de profonde tristesse et de douleur, Dieu se fait proche pour réconforter et soutenir ceux qui sont en deuil.

Ne crains pas : je suis avec toi ; ne sois pas troublé : je suis ton Dieu. Je t’affermis ; oui, je t’aide, je te soutiens de ma main victorieuse. (Is 41,10)

Ce verset rappelle que dans les moments de peur et d’incertitude, Dieu est présent pour apporter sa force et son assistance.

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. (Mt 5,4)

Les paroles de Jésus dans les Béatitudes offrent de l’espoir à ceux qui pleurent, car ils savent désormais que Dieu apporte du réconfort à leur cœur endeuillé.

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. (Jn 14,27)

Jésus promet une paix qui transcende la compréhension du monde, offrant à ceux qui sont dans la souffrance l’assurance qu’ils peuvent trouver la paix et le réconfort en Lui.

J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. (Ro 8,38-39)

Ce passage affirme la nature durable de l’amour de Dieu : même face à la mort et à la souffrance, rien ne peut séparer de son amour éternel.

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte ; ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. (2 Co 1,3-4)

Ces versets mettent en évidence que Dieu est source de compassion et d’encouragement dans les moments d’affliction, permettant de trouver du réconfort en Lui et d’étendre ce réconfort à ceux qui sont dans la souffrance.

Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. (Ph 4,6-7)

Ces paroles de Paul encouragent à se tourner vers la prière dans les moments d’inquiétude et de chagrin, en ayant confiance dans le fait que la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos esprits, en vous apportant réconfort et assurance.

Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n’ont pas d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. (1 Th 13,14)

Ce passage offre de l’espérance et du réconfort aux croyants, leur assurant que leurs proches morts en Christ ressusciteront avec Lui.

