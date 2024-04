Gestation par autrui : la convergence des luttes, enfin ! 

De plus en plus de voix s’élèvent dans le monde contre la GPA, sous une forme salutaire de convergence des luttes, se réjouit l’essayiste Blanche Streb. Une conférence à Rome a réuni les principaux acteurs de cette mobilisation internationale, venus de tous les horizons politiques et religieux.

Une coalition éclectique au service de la protection des femmes et des enfants, de la dignité humaine, de la justice et de l’éthique ! Voilà résumés en quelques mots l’événement le plus récent sur le front de la GPA. Oui, une fronde mondiale continue de prendre vie. Et c’est une bonne nouvelle. Début avril, s’est tenue la conférence de Rome pour l’abolition universelle de la gestation pour autrui. Car même si les pays qui la tolèrent ou l’ont légalisé sont peu nombreux, nous sommes, par cette pratique, face à un réel défi. Cette rencontre dans la Ville éternelle s’inscrit dans la suite et la droite ligne de la déclaration de Casablanca du 3 mars 2023, signée par 100 experts de 75 nationalités, qui appelle les gouvernements à condamner la maternité de substitution, à dépasser la résignation et à prendre des mesures concrètes pour mettre fin à ce commerce qui devrait atteindre 129 milliards de dollars d’ici 2032. Un livre qui vient de paraître aux éditions Rhin et Danube détaille les importants travaux de cette coalition, Le Droit et le Juste, sous la direction d’Aude Mirkovic, porte-parole de Juristes pour l’enfance, elle-même pierre angulaire de cet édifice précieux.

Mobilisation contre une régression

De plus en plus de voix se lèvent, dans de très nombreux pays, contre cette indigne pratique. Fait notable, on observe une salutaire forme de convergence des luttes. Le programme et les temps d’échanges de cette conférence de Rome des 5 et 6 avril derniers auront uni des personnalités de tous horizons. Des progressistes aux conservateurs, des féministes, des gens de droite comme de gauche, des apolitiques, des athées… “Quand les catholiques, les musulmans, les marxistes et les féministes s’opposent à un même sujet, on sait que c’est très grave !”, a posté sur Instagram avec une pointe d’humour et une photo prise dans un restaurant, la féministe suédoise de gauche Kajsa Ekis Ekman. L’auteur de L’Être et la Marchandise : prostitution maternité de substitution (M Editeur, 2013) était l’une des oratrice de ce colloque affichant dans son programme une quarantaine d’intervenants et experts issus d’une vingtaine de pays et des cinq continents (France, Italie, Bulgarie, États-Unis, Allemagne, Suède, Autriche, Nigeria, Colombie, Espagne, Jordanie, Pologne, Chili, Argentine, Uruguay, Vatican…)