Alors que, dans la nuit du 13 au 14 avril, l'Iran a lancé une vaste attaque de plus de 300 drones et missiles contre Israël, le Pape a renouvelé son appel à la paix au Proche-Orient.

« Prions pour la paix ! Assez avec la guerre ! », a exhorté le pape François dans un appel exprimé le 14 avril 2024 depuis la fenêtre du Palais apostolique du Vatican. Le Pape a pris la parole quelques heures après une attaque massive de drones et de missiles iraniens contre Israël, dont les conséquences matérielles et humaines ont toutefois été limitées grâce au dôme de fer, système de défense aérienne mobile israélien. Dans un contexte de très forte montée des tensions entre Israël et l’Iran, le Pape s’était déjà adressé à la chaîne d’information saoudienne Al-Arabiya dans la soirée du 12 avril 2024. Au public arabe, le Saint-Père avait alors manifesté son angoisse face au conflit en Palestine et en Israël avant de renouveler son appel à un cessez-le-feu dans la Bande de Gaza.

“Ne laissons pas s’attiser les flammes de la rancœur, poussées par les vents mortels de la course aux armements ! avait ainsi supplié le Saint-Père. Ne laissons pas la guerre s’étendre ! Arrêtons l’inertie du mal ! Assez ! Arrêtez-vous !”. Cette première attaque directe d’un État souverain sur Israël depuis la Guerre du Golfe de 1991 fait néanmoins planer le risque d’une extension du conflit, sept mois après le déclenchement de la guerre de Gaza qui a déjà fait plus de 33.000 morts côté palestinien, selon les chiffres du Hamas et plus de 1400 côté israélien.

Un appel renouvelé à la paix

« Je suis dans la prière et avec préoccupation et douleur, les nouvelles parvenues ces dernières heures sur l’aggravation de la situation en Israël, à cause de l’intervention de la part de l’Iran », a déclaré le pape François, après la prière du Regina Cæli. Face à l’escalade des violence, le Pape s’était alarmé, le 12 avril : “Notre père Abraham a levé les yeux vers le ciel pour regarder les étoiles : la lumière de la vie, qui nous enveloppe et nous embrasse d’en haut, nous demande de vaincre la nuit de la haine pour que, selon la volonté du Créateur, ce soient les étoiles qui illuminent la terre, et non la terre qui brûle, ravagée par les flammes des armes qui embrasent le ciel !”

“Des semences d’espérance ne germeront dans les déserts de haine que si nous savons grandir ensemble, côte à côte ; si nous savons respecter les croyances des autres ; si nous savons reconnaître le droit de chaque peuple à exister et le droit de chaque peuple à avoir un État ; si nous savons vivre en paix sans diaboliser qui que ce soit” a souligné le pape François, qui s’est rendu à deux reprises dans le Golfe, aux Émirats arabes unis en 2019 – où il avait signé avec le grand-imam d’Al-Azhar la Déclaration d’Abou Dhabi sur la fraternité humaine – et à Bahreïn en 2022. Aucun pape n’a en revanche visité l’Arabie saoudite pour le moment.