On peut tout oublier sauf Jésus !

Une Américaine a partagé sur TikTok une vidéo de sa maman, âgée de 88 ans et atteinte de la maladie d'Alzheimer. Si l'octogénaire ne sait plus quelle est son adresse, ni ce qu'elle a mangé aujourd'hui, en revanche, quand on lui parle de Jésus, elle n'a rien oublié !

C’est à la fois bouleversant et tellement touchant. Une Américaine a publié sur son compte TikTok une vidéo de sa maman, 88 ans, qui tente de répondre aux questions de sa fille, alors qu’elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer, une maladie neurodégénérative qui se traduit notamment par des troubles de la mémoire. Et de fait, la vieille dame ne sait pas répondre aux questions simples de sa fille : « Quelle est ton adresse? « , « Quelle était la couleur de ton chemisier hier? », ou encore « qu’as tu mangé aujourd’hui ? », répliquant à chaque fois par : « je ne sais pas ».

Mais quand sa fille finit par lui demander, « qui est Jésus ? », alors là, le visage de l’octogénaire s’illumine et elle répond aussitôt, « Eh bien, Jésus est celui qui m’a sauvée, qui vit dans mon cœur et qui me ramènera à la maison ». « Incroyable ! » peut-on s’exclamer comme la fille, avant que sa mère n’ajoute, « Je l’aime, je l’aime ».