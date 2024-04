Jean XX, ce pape qui n’a jamais existé

Dans l’histoire de l’Église, il n’y a jamais eu de pape Jean XX. Pourtant un tel pape aurait dû régner en toute logique entre Jean XIX (1024-1032) et Jean XXI (1276-1277). Est-ce un oubli ou une erreur ?





Lorsque le cardinal Pierre d’Espagne fut élu pape en 1276, il prit le nom de pape Jean XXI alors qu’il n’y avait pas eu de pape Jean XX auparavant. Pourquoi adopta-t-il ce nom ? Il faut admettre que l’affaire était compliquée. Dans la liste des papes de Rome des archives pontificales, certains historiens médiévaux crurent voir une erreur : un certain pape Jean XIV était mentionné deux fois ! Sa première mention spécifiait un pontificat de « VIII mens » (huit mois) tandis qu’une deuxième indiquait un temps de « IV mens » (quatre mois). Ils interprétèrent à tort ces deux mentions comme faisant référence à deux papes distincts, mais afin de ne pas bousculer la numérotation fixée jusqu’au pape Jean XIX, on accorda à ces deux papes le nom de Jean XIV et de Jean XIV Bis ! Ainsi, le cardinal Pierre d’Espagne, considérant donc qu’il y avait eu un pape Jean en plus et voulant rétablir la bonne numérotation, prit le nom de Jean XXI… au lieu de Jean XX !

Peu de temps après, cependant, une relecture approfondie des archives pontificales fut menée pour découvrir qu’il s’agissait d’un seul et même pape, Jean XIV, né Pietro Canepanova, ancien chancelier impérial d’Italie. Devenu évêque de Rome, il a régné huit mois entre 983-984, avant d’être emprisonné quatre mois dans les geôles du Château Saint-Ange par l’antipape Boniface VII. Cette deuxième période ne correspondait donc pas à un autre pontificat mais à l’emprisonnement du pape Jean XIV lui-même.

21 papes nommés « Jean »

Une autre anomalie concernant les papes Jean peut être relevée : dans la liste des pontifes publiée sur le site du Vatican, 21 successeurs de Pierre ont été nommés « Jean ». Pourtant, il a bel et bien existé un pape Jean XXIII : Angelo Giuseppe Roncalli, pontife romain de 1958 à 1963. Pourquoi n’y a-t-il donc pas 23 papes nommés Jean ? Si la première raison a déjà été élucidée et concerne la confusion autour du pape Jean XIV, la deuxième concerne Jean XVI dont il n’est absolument pas fait mention dans la liste actuelle des papes. Il s’agit en effet d’un antipape et usurpateur, né Jean Philagathe, qui avait illégalement prétendu être évêque de Rome entre 997 et 998 à la place du pape légitime Grégoire V.

Ces confusions avec le nom « Jean » sont probablement l’une des raisons pour lesquelles, après la mort de Jean XXII, qui régna de 1316 à 1334, les évêques de Rome suivants ne choisirent plus ce nom pendant six siècles. Ce n’est qu’au XXe siècle qu’Angelo Roncalli, Jean XXIII, osa le faire.