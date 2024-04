« On ne trouve pas le bonheur » dans le plaisir, avertit le Pape

Lors de la prière du Regina Caeli du dimanche 7 avril 2024, dédié à la divine Miséricorde, le pape François a fait la distinction entre le plaisir résultant de la possession de choses matérielles, et le bonheur véritable, trouvé dans la relation au Christ.

« Manger et boire, s’amuser, accumuler », ne mène pas au bonheur, a prévenu le pape François lors de la prière du Regina Caeli, qu’il a présidée place Saint-Pierre ce 7 avril 2024. Introduisant la prière mariale, le pape François a médité sur l’Évangile du jour, où l’apôtre saint Jean souhaite au croyant d’ « avoir la vie ». Pour le Pape, c’est le rêve qui « nous unit tous » : « l’espoir de vivre pour toujours, d’être aimé sans fin ».

Le Pape a mis en garde contre la tendance à réduire l’existence « à une course effrénée pour jouir et posséder beaucoup de choses : manger et boire, s’amuser, accumuler de l’argent et des objets, éprouver des émotions nouvelles et fortes. » « C’est un chemin qui, à première vue, semble agréable, mais qui ne rassasie pas le cœur », a-t-il averti, avant de marteler : « En suivant les chemins du plaisir et du pouvoir on ne trouve pas le bonheur » car « tant d’aspects de l’existence restent sans réponse, comme l’amour, les expériences inévitables de la douleur, de la limitation et de la mort ».

Seul le Christ assure la plénitude de vie

François a assuré en revanche que la « plénitude de vie [..] est réalisée en Jésus. » « Avec Jésus la vie l’emporte, la mort et le péché sont vaincus », a-t-il ajouté en invitant les fidèles à « le rencontrer dans les sacrements et dans la prière, [..] le reconnaître présent, [..] se laisser toucher par sa grâce et guider par son exemple ». En résumé, a-t-il conclu, il s’agit de se laisser « entraîner dans une relation avec lui ».