Soulever des haltères et éveiller les âmes à la foi, c’est la mission que s’est donnée Maj Purnat, jeune slovène de 18 ans originaire de la région de Ljubljana. Sur TikTok le jeune homme, passionné de fitness mais aussi fervent catholique, a trouvé une manière bien à lui d’évangéliser. Passé par les méandres de la dépression, c’est dans la foi qu’il a pu se réfugier et trouver une source d’espoir et de persévérance. Discipline, endurance, don de soi… Le jeune homme contribue quotidiennement à diffuser un message plein d’espérance à ses 14.000 abonnés TikTok.