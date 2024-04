Les livres qui se vendent le mieux en ce moment à La Procure

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 29 mars au 4 avril dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1

TROIS JOURS DANS LA NUIT : CARNET D’UNE VICTIMOLOGUE AU CŒUR DES ABUS



Éditions de l’Emmanuel

Résumé : Isabelle Chartier-Siben, Éditions de l’Emmanuel, avril 2024. L’engagement d’une femme aux avant-postes de la lutte contre les abus et leurs conséquences dévastatrices. Le témoignage d’un médecin qui a consacré sa vie à l’accompagnement de celles et ceux dont l’existence a été brisée. Retrouvez-le en librairie.

2

LE COURAGE DE LA FOI



Artège

Résumé : Cyril Gordien, Artège, mars 2024. Un recueil de textes du père Cyril Gordien, décédé le 14 mars 2023, adressés aux jeunes fidèles et suivis de son testament spirituel. Retrouvez-le en librairie.

3

CE LIEU EN NOUS QUE NOUS NE CONNAISSONS PAS : À LA RECHERCHE DU ROYAUME



Albin Michel

Résumé : Marie Balmary, Albin Michel, mars 2024. Une étude des différentes lectures des textes évangéliques selon leur langue d’origine. L’auteure fait part de ses interprétations des textes traduits de l’hébreu et du grec, soulignant les fautes de traduction et les détournements moralisateurs qui influent sur la foi chrétienne. Retrouvez-le en librairie.

4

Vivre : mon histoire à travers l’Histoire



Harper Collins

Résumé : Pape François, Harper Collins, mars 2024. Un voyage à travers la vie du pontife, le premier pape non européen depuis le VIIIe siècle, qui se dévoile au gré des événements marquants des XXe et XXIe siècles. Il revient notamment sur la chute du mur de Berlin, le bombardement d’Hiroshima, la démission de son prédécesseur Benoît XVI ou encore la pandémie de Covid-19. Retrouvez-le en librairie.

5

AKEDIA : LE DIABLE AU DÉSERT



Cerf

Résumé : Adrien Candiard, Cerf, février 2024. Un moine retiré dans le désert depuis longtemps engage un dialogue avec un visiteur qu’il reconnaît comme étant le diable. Le premier est face à la tentation de sombrer dans le désespoir, autrement dit l’akédia, qui désigne un moment de faiblesse et de torpeur bien connu des pères du désert et très présent dans la littérature ascétique. Une pièce de théâtre spirituelle sur la dépression. Retrouvez-le en librairie.

6

PRÊTRES : À L’ÉCOLE DU LAVEMENT DES PIEDS



Salvator

Résumé : Jean-Marc Eychenne, Salvator, mars 2024. Une présentation des prêtres et de leur ministère selon le prisme de leur place au sein de la communauté chrétienne. L’auteur invite à revisiter la parole divine afin de discerner les appels que Dieu semble adresser. Retrouvez-le en librairie.

7

COMMENT ÇA VA PAS ? : CONVERSATIONS APRÈS LE 7 OCTOBRE



Grasset

Résumé : Delphine Horvilleur, Grasset, février 2024. Dix conversations réelles ou imaginaires entre l’auteure et sa douleur, Claude François, les antiracistes ou encore ses enfants, engendrées à la suite de l’attaque d’Israël par le Hamas le 7 octobre 2023. Elle se déleste ainsi du poids de la sidération et de la souffrance des autres. Retrouvez-le en librairie.

8

LES YEUX DE MONA



Albin Michel

Résumé : Thomas Schlesser, Albin Michel, janvier 2024. Une jeune fille de 10 ans, Mona, n’a plus que cinquante-deux semaines avant de devenir aveugle. Son grand-père décide de consacrer chacune de ces semaines à lui faire voir un chefs-d’œuvre différent de l’histoire de l’art et de l’accompagner d’une pensée philosophique afin de préparer Mona à la perte de sa vue. Jaquette dépliable avec les 52 chefs-d’œuvre de l’ouvrage reproduits. Retrouvez-le en librairie.

9

Lazare, le ravi



Cerf

Résumé : Benoist de Sinety, Cerf, mars 2024. L’histoire de Lazare, le frère de Marthe et Marie, seul personnage de la Bible à avoir été ressuscité par Jésus. Le récit retrace son cheminement, depuis ses doutes et ses peurs jusqu’au relèvement et à l’ermitage qui lui permet de vivre pleinement sa foi. Retrouvez-le en librairie.

10

LETTRES AUX JEUNES AMANTS : POUR LEUR DONNER LE GOÛT DE L’ALLIANCE



Labor et Fides

Résumé : Franck H. Laurent, Labor et Fides, mars 2024. Dans un échange épistolaire poétique et incarné avec un jeune couple s’apprêtant à s’unir pour la vie, l’auteur livre une réflexion sur l’amour et encourage une audace devenue rare, l’engagement. Retrouvez-le en librairie.