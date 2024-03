Il y a cent ans, le 29 mars 1924, la grande figure spirituelle du XXe siècle que fut Madeleine Delbrêl se convertissait. Poète mystique, essayiste, assistante sociale, elle se fit missionnaire au cœur des banlieues ouvrières de Paris. Dans "Viens à moi, le désert est un immense appel " (Nouvelle Cité), récit de sa conversion, le père Gilles François et le père Bernard Pitaud montrent comment son appel de Dieu fut un consentement au désert.





Le carême touche à sa fin.

Prenant la suite des premiers éditeurs de Madeleine Delbrêl, nous travaillons depuis plus d’un quart de siècle à ses écrits et sa biographie. Nous ne nous doutions pas alors de tout ce que nous allions découvrir, et nous sommes heureux de l’intérêt renouvelé que suscite actuellement la publication des œuvres complètes et des ouvrages qui l’accompagnent. Car une force et un grand encouragement transparaissent, au fil de ses écrits : l’expérience très unifiée vécue lors de sa conversion, en 1924, se retrouve dans la forme que prit l’élan missionnaire de sa vie donnée à Dieu en plein monde. Et elle est communicative.

Le désert qui l’attire

La conversion de Madeleine Delbrêl fut un événement étonnant. Rappelons brièvement : Madeleine fit sérieusement sa première communion le 6 juin 1915. Puis, migrant vers Paris avec ses parents, elle passa à la certitude qu’il n’y a pas de Dieu. Elle avait la conviction qu’il est une chimère définitivement morte, remplacée par la raison. Mais le contact de jeunes croyants, pour qui Dieu est quelqu’un et non pas une abstraction, la fit revenir à la possibilité de se poser la question… de Dieu. Contacts, désir amoureux aussi. Mais ce ne fut qu’après, dans une solitude qui tournait à l’amertume mais où s’avivait le désir, qu’elle se convertit. De cet événement, nous ne savons la substance que par recoupement : le jour précis, 29 mars 1924, dont elle fit un anniversaire au long de sa vie ; le poème qu’elle composa ce jour, le « désert » qui l’attire, auquel on consent et qui porte des promesses de fécondité ; mais aussi la décision de prier et l’agenouillement de l’humilité. En conséquence : un engagement radical à la suite du Christ.

La préférence à Dieu

Et surtout, on retrouve les fruits de sa conversion tout au long de son œuvre : la solitude et le silence au milieu des gens, la préférence donnée à Dieu qui prépare toutes les rencontres et toutes les paroles, la primauté de la prière motrice du discernement et de l’action, la gratuité de la prière signe d’adoration, l’obéissance au réel où l’on trouve Dieu davantage que dans les idées. Cela se cherchait déjà dans ses poèmes de jeunesse, et se retrouve dans le témoignage des personnes qui l’ont rencontrée, ses contemporains.

Nous voyons bien que la forme prise par sa vie continue de mettre en contact des personnes qui gagnent à se parler et à agir ensemble : milieux, âges et horizons différents, croyants ou non, espérant ou découragés. La catéchèse que le pape François donna le mercredi 8 novembre 2023 — « Madeleine Delbrêl, la joie de la foi parmi les incroyants » — est un des signes les plus récents de la persistance de sa réputation de sainteté. Elle apporte aujourd’hui à la fois un encouragement et un esprit de vérité qui recentre constamment la mission sur l’essentiel.

La maison de Madeleine Delbrêl :