Messe des Rameaux : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les catholiques se préparent à célébrer la Semaine sainte avec la célébration liturgique du dimanche des Rameaux, ce 24 mars. Voici les chaînes sur lesquelles il sera possible de suivre la messe, si vous êtes empêchés d'y assister.

Le carême touche à sa fin.

Lors du dimanche des Rameaux, ce dimanche 24 mars 2024, les catholiques font mémoire de l’entrée du Christ à Jérusalem et entrent dans la Semaine sainte. Si vous ne pouvez pas vous rendre physiquement à la messe, il est possible de la vivre à la maison, à la télévision ou sur internet. N’hésitez pas non plus à vous renseigner près de chez vous : certaines paroisses proposent une rediffusion des offices.

Sur Vatican News



À 10h sur Vatican News, le Pape célèbrera la messe des Rameaux et de la Passion sur l’autel de la basilique Saint-Pierre de Rome. Elle sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube de Vatican News.



Sur KTO



La chaîne de télévision KTO retransmettra la messe présidée par le pape François en direct de Rome à 10h sur sa chaîne télévisée et sa chaîne YouTube. Elle sera suivie par l’Angélus. À 18h30, la messe des Rameaux et de la Passion présidée par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, sera retransmise en direct depuis l’église Saint-Germain-l’Auxerrois sur les mêmes canaux.



Sur France 2



La messe des Rameaux et de la Passion sera retransmise en direct à 11h depuisla chapelle Sainte-Marie, Mère de l’Église à l’Institution Sainte-Marie d’Antony (92). Elle sera animée par la maîtrise d’Antony et présidée par le Père Jean-Édouard Gatuingt, vice-provincial de la Province marianiste de France. L’homélie sera prêchée par le Père Vincent Cabanac, assomptionniste.