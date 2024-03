Tétrice, un saint difficile à caser dans ses prières

Un saint catholique moins connu que son homonyme ludique !

Saint Tétrice (ou Tétric) est fêté localement le 20 mars, entre saint Joseph et la bienheureuse Clémence. Une place difficile à prendre… un peu à l’image de ces trous impossibles à combler dans Tetris, ce jeu de puzzle le plus populaire au monde. Chez Tétrice, on est évêque de père en fils, aussi étrange que cela puisse paraître. Il faut dire que l’histoire se passe au VIe siècle après Jésus-Christ. Saint Tétrice est le fils de l’évêque saint Grégoire de Langres, en Champagne, et l’oncle de saint Grégoire de Tours. Il succède à son père en 540 et devient le 17e évêque de Langres. Un saint dont on sait très peu de choses mais qui peut avoir sa place dans le cœur des Langrois.

A ne pas confondre avec un autre saint Tétrice, abbé bénédictin de Saint-Germain, évêque d’Auxerre au début du VIIIe siècle, mort assassiné par l’un des archidiacres de son église à qui il reprochait son inconduite, et fêté le 18 mars.

