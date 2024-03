Dans son message de carême, le pape François invite à un "mouvement de libération". En réponse à l’appel du Pape, Aleteia a identifié 40 habitudes ou addictions qui nous empêchent de vivre véritablement en chrétien et donne, chaque jour du carême, des pistes pour s’en libérer.

« Qui à Jésus s’abandonne, trouve la vraie vie. Heureux l’homme qui se donne, il sera béni » chante-t-on parfois le dimanche à la messe, tandis que les servants d’autel s’avancent en procession pour porter les offrandes jusqu’au prêtre. Inspirées de l’évangile selon saint Jean (Jn 12, 24-25), ces paroles invitent à se donner entièrement et sans retour, pour mourir à soi-même et renaître en Dieu. C’est là tout le sens de la prière de saint François d’Assise : « C’est en se donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, c’est en pardonnant qu’on est pardonné, c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie ». C’est précisément celui qui n’arrive ni à choisir, ni à se donner, qui enchaîne les conquêtes amoureuses. « Choisir, c’est renoncer » dit le proverbe : pour en choisir un, encore faut-il accepter de renoncer à tous les autres, dans l’élan joyeux du cœur qui se donne pour toujours.

C’est l’exemple même du Fiat de Marie : non pas le « oui » du fou qui s’élance sans réfléchir et sans prendre compte des conséquences de ses actes, mais le « oui » entier de l’âme qui accueille la volonté de son Seigneur. Arrêter les conquêtes amoureuses à répétition, c’est aussi accepter de considérer l’autre pour ce qu’il est : ni un jouet, ni un objet, mais un enfant de Dieu digne et infiniment aimé de son Créateur, pour qui le Christ, sur la Croix, a versé son précieux sang.

En cas de difficulté ou d’addiction, n’hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels, sexologue, psychologue ou thérapeute Imago ou Vittoz.