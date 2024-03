Le 17 mars, l'Église catholique commémore Saint Patrick. Ce grand saint est à l’origine de la conversion de l’Irlande au Ve siècle et mérite que l'on se souvienne de lui pour ce qu'il était vraiment : Un grand évangélisateur !

Patrick s’appelait en réalité Maewyin Succat. Il est né en 385, en Grande-Bretagne, dans une famille chrétienne. Patrick à été enlevé à l’âge de 16 ans et s’est retrouvé en Irlande comme esclave. Il y retournera plus tard, à l’âge de 40 ans et , pour convertir la population au christianisme. C’est aujourd’hui le patron de l’Irlande.

Parmi les anecdotes connu sur ce saint, on sait que le trèfle a permis à saint Patrick de faire comprendre aux Irlandais la Trinité : trois feuilles, le père, le fils et le Saint esprit, unis sur une même tige. C’est pourquoi on représente le saint avec un trèfle, devenu symbole national. Aleteia vous souhaite une joyeuse saint Patrick !