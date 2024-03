Mère Chiara Thérèse, la première religieuse… Montessori

Maria Montessori (1870-1952) espérait qu’un jour un ordre religieux serait créé pour poursuivre son travail auprès des enfants. Début janvier, la fondatrice d’une communauté attachée à l’héritage de Maria Montessori, a prononcé ses vœux perpétuels.

Alors que le film La nouvelle femme, réalisé par Léa Todorov, sort ce mercredi 13 mars dans les salles et vient rendre hommage à Maria Montessori, la méthode pédagogique de cette dernière est de plus en plus reconnue dans le monde entier et mise en œuvre dans des milliers d’écoles. Dans cette dynamique, une communauté religieuse, suivant le charisme de cette femme médecin et pédagogue italienne, a récemment été créée outre-Atlantique, et la première religieuse Montessori de l’histoire a prononcé ses vœux perpétuels le 6 janvier 2024.

En 1950, Maria Montessori avait exprimé le souhait de voir naître un ordre religieux qui puisse poursuivre son œuvre. Elle avait écrit qu’en 50 ans, peu de travail avait été accompli et que, si une personne seule pouvait être comparée à un homme qui creuse tout seul dans un champ, le travail d’un ordre religieux en comparaison, serait comme celui d’une machine agricole.

En 2020, 70 ans après avoir exprimé ce souhait, la première communauté religieuse au monde, dont le charisme principal est la pédagogie catholique Montessori, a vu le jour aux États-Unis, à Bismark, dans le Dakota du Nord. Cette communauté s’appelle les Servants of the Children of Light. Actuellement, la communauté se compose de deux religieuses. Il s’agit d’une association publique de croyants chrétiens, qui aimerait à terme devenir un ordre religieux.

Une association au service des enfants

Au début de cette année, un pas de plus a été franchi. La fondatrice de la communauté, Mère Chiara Thérèse, est devenue la première religieuse Montessori de l’histoire. Elle a prononcé ses vœux perpétuels le 6 janvier 2024 au cours d’une messe à l’église Notre-Dame de la Victoire, à Bismark, en présence de Mgr Kagan. Cette journée est un événement majeur pour le rayonnement de la pédagogie catholique et scientifique de Maria Montessori.

Le 6 janvier 2024, Mère Chiara Thérèse (à gauche) a prononcé ses vœux perpétuels et Sr Lucia Rose (à droite) a pris l’habit. Deborah Kates Photography

Le charisme principal de cette communauté est d’honorer le Christ dans chaque enfant. C’est pourquoi, en plus de leur intense vie de prière, l’apostolat quotidien de ces religieuses consiste à travailler avec les enfants de l’école catholique Montessori Christ the King, à Mandan. « Maria Montessori voyait dans l’enfant une nouvelle créature merveilleuse, unique et appartenant entièrement à son Créateur », explique Mère Chiara Thérèse à l’édition américaine d’Aleteia.

La pédagogie Montessori respecte profondément l’enfant, lui permettant « de devenir celui pour qui Dieu l’a créé ». L’association Servants of the Children of Light désire participer à ce noble travail afin d’aider l’enfant à devenir l’homme qu’il doit devenir. Mère Chiara Thérèse affirme : « Nous ne sommes que des instruments entre les mains de la Divine Providence et nous souhaitons assister le Créateur dans cette tâche toujours plus urgente de l’honorer dans chaque enfant ».