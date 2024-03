Qui n’a jamais essayé de se mettre à la place de Dieu, en essayant d’imaginer ce qu’il penserait de telle personne, de telle situation. Mais notre vision humaine est forcément limitée. Dieu est infiniment plus grand et plus patient lorsqu’il s’agit de pardon. Alors arrêtons de culpabiliser et tournons-nous vers lui.

