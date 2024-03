Nicola Olyslagers, la foi à bras ouverts !

Sacrée championne du monde du saut en hauteur en salle le 3 mars 2024 et favorite dans sa discipline pour la médaille d'or aux Jeux olympiques de Paris, Nicola Olyslagers, n'hésite pas à crier haut et fort son amour pour le Christ.

Elle est vice-championne olympique de saut en hauteur, médaillée de bronze aux championnats du monde d’athlétisme de Budapest, et depuis le 3 mars 2024, championne du monde de saut en salle. Favorite dans sa discipline pour la médaille d’or aux Jeux olympiques de Paris, elle affiche un sourire à toute épreuve et ouvre les bras à chacune de ses victoires, laissant apparaître sur son poignet une inscription à la gloire de Dieu. Elle, c’est Nicola Olyslagers, jeune athlète australienne de 25 ans au palmarès déjà extraordinaire, qui a décidé de mettre sa passion au service du Christ.

Évangélique pentecôtiste, Nicola ne cache pas sa foi très vive. Ses exploits sportifs remarquables ne semblent pas être pour elle une source d’orgueil mais un moyen de rendre grâce de l’action de Dieu dans sa vie. La jeune femme aurait pourtant de quoi se targuer d’être une athlète exceptionnelle, puisque c’est elle qui a établi le record national d’Océanie en avril 2021, devenant la première australienne de l’histoire à dépasser la barre des deux mètres au saut en hauteur. Ce record lui a permis de se qualifier directement pour les JO de Tokyo, pendant lesquels elle a décroché la médaille d’argent pour un nouveau saut de 2,02 mètres.

« En Christ, par la foi »

Alors que se tenaient les championnats du monde d’athlétisme en salle à Glasgow, du 1er au 3 mars 2024, Nicola a de nouveau franchi une magnifique étape dans sa carrière sportive en remportant l’or. Elle bat ainsi Yaroslava Mahuchikh, Ukrainienne jusqu’ici championne du monde. Sur son poignet, Nicola a écrit : « In Christo, by faith », ce qui signifie « En Christ, par la foi ». Une habitude que l’athlète australienne a prise depuis plusieurs années et qui consiste à écrire un message différent à vocation d’évangélisation sur l’un de ses poignets. « Pour Sa gloire », « Dieu fait toute chose nouvelle », ou encore « Jésus est le chemin » : à chaque compétition, Nicolas affiche fièrement sa foi devant les caméras du monde entier, et rend grâce pour ses victoires. « L’amour persévère, il fait toujours confiance, même si c’est inconfortable », écrit-elle ainsi sur Instagram après sa victoire du 3 mars. « Chaque nouvelle tentative a été une opportunité de faire confiance, de croire, et d’aimer Dieu. C’est la plus grande des joies ! »

« Pour moi, la foi, c’est réaliser que je suis aimée quelle que soit ma performance. Le saut en hauteur est simplement un moyen de me connecter à Dieu », affirmait ainsi l’athlète dans un entretien àThe Guardian. « Je fais du sport, mais ce n’est pas qui je suis. Ma performance ne détermine pas mon identité. Une fois que l’on sait cela, on réalise que peu importe si on remporte les JO ou que l’on arrive dernier », poursuit-elle. Mariée depuis 2022 à Rhys Olyslagers, Nicola a décidé de ne pas s’arrêter là : en plus de témoigner, la jeune femme a décidé de fédérer les athlètes chrétiens en fondant « Everlasting Crowns » en 2017. Cette association se donne pour mission d’évangéliser le milieu sportif et de permettre aux athlètes croyants d’échanger, de prier ou encore d’étudier la Bible, notamment lors de compétitions internationales. « Notre parcours sportif ne s’oppose à la croissance de notre relation avec Jésus, mais la renforce », affirme ainsi Nicola sur son site. « Dieu m’a donné une clé », relève encore l’athlète, « avec le pouvoir d’aider à partager l’Évangile avec tous. »

