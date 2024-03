Mais où donc est passée la croix des Invalides ?

L'affiche des JO 2024 a été dévoilée le 4 mars. Y figurent de nombreux monuments emblématiques parisiens, parmi lesquels la cathédrale des Invalides... Représentée sans croix.

Son dôme aux reflets d’or brille dans le ciel de Paris, même sans soleil, et elle fait partie des monuments emblématiques de la capitale : c’est bien-sûr la cathédrale Saint-Louis des Invalides ! Chose curieuse, l’attribut extérieur qui permet justement de l’identifier comme cathédrale a semble-t-il totalement disparu de l’affiche officielle des Jeux Olympiques, dévoilée le 4 mars. Comme l’ont remarqué plusieurs internautes aguerris et certainement adeptes du célèbre jeu « où est Charlie », l’affiche colorée représente Paris et le dôme des Invalides y figure bien… sans sa croix. Un oubli bien fâcheux regrettent certains internautes.