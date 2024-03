Le Sénat pakistanais a approuvé le 26 février un projet de loi relevant l’âge légal de mariage des jeunes filles chrétiennes de 13 à 18 ans et de 16 à 18 ans pour les garçons. Un vote historique dans un pays où de nombreuses jeunes filles chrétiennes sont enlevées, converties et mariées de force à des hommes de confession musulmane et bien plus âgés.

Nouvelle historique pour la minorité chrétienne du Pakistan. Le Sénat pakistanais a voté un projet de loi le 26 février 2024 modifiant la loi britannique de 1872 en cours jusqu’à présent dans le pays. Cet amendement relève l’âge minimum des mariages chrétiens de 16 à 18 ans pour les garçons et de 13 à 18 ans pour les filles. L’objectif : freiner les fléaux des conversions forcées, des enlèvements et des abus sexuels.

Ce pas en avant dans les droits fondamentaux des minorités religieuses a été salué par Mgr Azad Marshall, évêque du diocèse de Raiwind, dans l’État du Pendjab, car cela pourrait réduire « les mariages précoces des filles mineures, en particulier dans les zones rurales et agira comme une garantie pour leur santé, leur éducation et leur bien-être général ». Avec cette nouvelle loi, Mgr Arad Marshall espère que de nouveaux efforts législatifs, jusque-là inexistants, seront mis en place visant à criminaliser sans équivoque les abus commis sur les chrétiens.

Une décision significative dans un pays hostile à l’Église

Le Pakistan est l’un des pays au monde où les chrétiens sont les plus persécutés. Dans ce pays de 241 millions d’habitants, 97% sont musulmans pour seulement 2% de chrétiens. Au cours de l’année 2023, au moins 136 hindoues et chrétiennes ont été enlevées et converties de force en vue de se marier selon le Centre de la justice sociale (CSJ), organisme de défense des droits humains basé à Lahore au Pakistan.

