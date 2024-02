Mac, le fils du célèbre acteur américain Gary Sinise, est décédé début janvier d'un cancer à l'âge de 33 ans. Bien que la perte de son enfant soit particulièrement douloureuse, le père de famille l'affirme : la foi catholique de Mac l'a aidé à lutter avec courage contre la maladie.

Sans donateurs, l’avenir d'Aleteia s’écrit en pointillé.

Pour qu'Aleteia reste gratuit et pour faire rayonner l’espérance qui est en vous,

faites un don à Aleteia !

JE FAIS UN DON (avec déduction fiscale)

Il est des épreuves dont il est parfois difficile de trouver le sens. Seule une foi véritable peut aider à accepter la souffrance, et cela, Gary Sinise l’a bien compris. L’acteur américain connu pour ses rôles dans Forrest Gump ou La Ligne verte a en effet annoncé le 27 février avoir perdu son fils, Mac, mort d’un cancer à l’âge de 33 ans le 5 janvier 2024.

« Comme toute famille confrontée à une telle perte, nous avons le cœur brisé et nous nous débrouillons du mieux que nous pouvons. En tant que parents, il est très difficile de perdre un enfant », a déclaré Gary Sinise. « Le combat de notre famille contre le cancer a duré cinq ans et demi, et il est devenu de plus en plus difficile à mesure que le temps passait », a ajouté Sinise. « Mon cœur va à tous ceux qui ont subi une perte similaire et à tous ceux qui ont perdu un être cher. »

Alors que le jeune homme luttait contre le cancer, il a pu s’appuyer sur sa foi catholique, a affirmé Gary Sinise. « Il ne fait aucun doute que sa foi solide l’a soutenu pendant la terrible bataille de cinq ans et demi contre ce cancer », a soutenu le père de famille avant de rappeler que la citation préférée de son fils n’était autre que celle de saint Augustin : « Tu nous as faits pour toi Seigneur et notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose pas en toi ». « Je suis tellement béni, chanceux et fier d’être son père », a encore partagé Sinise.