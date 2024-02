Cinq versets bibliques qui redonnent confiance en soi et en l’avenir

Si vous doutez de votre valeur, alors lisez ces paroles tirées des Saintes Écritures pour vous donner un nouvel élan.





Dans la vie, il arrive parfois de se sentir complètement inutile, et de ne plus savoir le sens de ses actions. Pourtant, il est important de ne pas désespérer et de ne pas se décourager. Ces citations pleines de sagesse tirées de la Bible rappellent la valeur intrinsèque de chaque homme et l’amour inconditionnel de Dieu pour chacun. Elles peuvent être des sources puissantes de réconfort et d’encouragement dans les moments de doute et de désespoir.

1

« Je reconnais devant toi le prodige »



« Je reconnais devant toi le prodige, l’être étonnant que je suis : étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. » (Ps 138,14)

Ce verset rappelle que chaque homme est créé par Dieu comme une merveille. Cela souligne sa valeur intrinsèque et unique aux yeux de Dieu, qui élimine tout sentiment d’inutilité.

2

« Tu as du prix à mes yeux »



« Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t’aime, je donne des humains en échange de toi, des peuples en échange de ta vie. » (Is 43,4)

Dieu insiste sur la valeur de chacun à ses yeux, à tel point qu’Il est prêt à échanger des nations pour vous. Ce verset met en évidence son profond amour et son infinie considération pour chaque homme.

3

« Je connais les pensées que je forme à votre sujet »



« Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet – oracle du Seigneur –, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » (Jr 29,11)

Dieu a un plan déterminé pour votre vie, rempli d’espérance et avec un avenir radieux et heureux, comme le souligne ce verset biblique. Il rappelle que votre valeur n’est pas déterminée par les circonstances mais par les intentions de Dieu à votre égard.

4

« C’est Dieu qui nous a faits »



« C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance pour que nous les pratiquions. » (Ep 2,10)

Ces paroles pleines de sagesse soulignent l’identité de chacun en tant que créature de Dieu, créée dans un but précis. Cela rappelle que la valeur de l’homme est de faire partie du dessein divin de Dieu et qu’il a un rôle important à jouer dans son Royaume.

5

« Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu »



« J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. » (Rm 8,38-39)

Enfin, ce passage rassure sur l’amour inébranlable et inconditionnel de Dieu. Peu importe ce que vous ressentez à l’égard de vous-même, rien ne peut vous séparer de Son amour. Cela souligne une fois de plus la valeur et l’importance de chacun à ses yeux.