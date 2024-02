D'où vient l'obèle, ce petit signe (†) qui, en typographie, accompagne le nom d'un défunt ? De quand date-t-il et comment son usage s'est-il généralisé jusqu'à devenir un incontournable des règles de l'imprimerie ?

Tout le monde le connaît sans savoir le nommer. Ce petit signe (†) qui impose une gravité respectueuse lorsqu’il suit le nom qu’il accompagne lui octroie tantôt un air sinistre, tantôt une solennité mesurée. L’obèle, nous dit le Robert, est ce « trait noir en forme de broche servant à signaler un passage interpolé sur les manuscrits anciens », c’est-à-dire pour indiquer un extrait introduit dans une œuvre à laquelle il n’appartient pas. C’est à cet usage que saint Jérôme recourt dans sa traduction de la Bible, imitant Origène dans l’insert de textes étrangers au texte original. Robert Estienne signale ainsi l’usage du signe diacritique dans son édition de la Vulgate en 1540 :

Imitant Origène et Jérôme, nous avons utilisé l’obèle, c’est-à-dire, une petite pique, et l’astérisque, c’est-à-dire, une petite étoile. L’obèle indique qu’une chose doit être amputée et critiquée, car elle ne se trouve ni dans les manuscrits anciens ni dans les livres hébraïques ou grecs authentiques. En revanche, l’astérisque signale une chose venant des anciens codex latins, hébraïques et grecs qui manque dans la traduction commune. (Trad. Eran Shuali)