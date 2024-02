Le trail que les cathos ne voudront pas louper

Pour fêter saint Joseph, des pères de famille lyonnais lancent une marche de nuit de Lyon à Ars du 15 au 16 mars prochain. Familles, scouts, amis, sportifs ou non, tous sont les bienvenus pour inaugurer cette première édition sous le saint patronage.

Les sportifs connaissent la “SaintéLyon”, une course de nuit qui rallie Saint-Étienne à Lyon. Les catholiques lyonnais le “Run in spirit”, une course plus modeste qui passe par les hauts-lieux spirituels de la cité des Gaules. Place désormais à “la Rando de Saint Jo”, une nuit de marche du 15 au 16 mars prochain, pour prier saint Joseph, de Lyon au sanctuaire d’Ars. Une initiative imaginée par des pères de famille lyonnais : « Avec plusieurs copains, on s’est dit qu’on était tout de même chanceux d’avoir le sanctuaire d’Ars pas loin de chez nous », confie Jean-Baptiste, quadragénaire dynamique et investi. « Comme il existe à Cotignac un pèlerinage pour les des pères de famille, pourquoi alors ne pas imaginer quelque chose dans le même esprit vers Ars, où finalement peu de grands rassemblements sont organisés, alors que le lieu est connu par les prêtres du monde entier. »

L’idée, venue autour d’une bière entre copains, a pris de l’ampleur, avec rapidement un très bon accueil de leur entourage jusqu’au diocèse. « De fil en aiguille, on a eu envie d’ouvrir cette marche à tous, nos familles, nos amis, nos relations professionnelles, et de l’organiser au mois de mars, mois de Saint Joseph, tout en priant pour les prêtres avec leur saint patron, le curé d’Ars », reprend-t-il. Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon, a accepté de dire la messe sur le lieu de départ, le vendredi 15 mars à saint Cyr-au-Mont-d’Or.

Marche, adoration et mâchon

Au programme de cette première édition donc, messe d’envoi avec l’évêque à 20h30 puis marche sous les étoiles, soit 27 kilomètres au total, entrecoupée de pauses conviviales tout du long, pour une arrivée prévue vers 6 heures du matin à Ars, devant le Saint-Sacrement, suivie d’un grand mâchon, une autre spécificité lyonnaise, où cochonnaille et beaujolais sont proposés en guise de petit-déjeuner, histoire de reprendre des forces !

Si déjà une centaine de randonneurs se sont inscrits, les organisateurs attendent entre « 300 à 400 participants ». « Des cars sont déjà prévus pour ramener les marcheurs à Lyon, et nous avons choisi cette nuit du vendredi au samedi, histoire d’avoir le temps du week-end pour se reposer et rester en famille », complète Jean-Baptiste, qui a décidément tout prévu ! « Nous sommes une dizaine d’amis à avoir créé une association pour monter toute cette organisation, et nous comptons bien la faire perdurer, car il s’agit bien d’une première édition qui, nous l’espérons, en connaîtra d’autres, pour que cette Rando de Saint Jo devienne à son tour, une spécificité lyonnaise! »