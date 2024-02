Gaël, 21 ans, récompensé pour avoir sauvé un prêtre des flammes

Âgé de 21 ans, Gaël a sauvé le père Ioan Cochior des flammes de son presbytère le 7 décembre 2023, à Fourques-sur-Garonne. Il a été récompensé le 16 février pour son courage par la gendarmerie qui lui a remis la médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement.

Il a seulement 21 ans, mais ce n’est pas le courage qui lui manque. Le 16 février, Gaël Dulinge a reçu des mains du colonel Houzé, commandant du groupement de gendarmerie de Lot-et-Garonne, la médaille d’honneur pour Acte de Courage et de Dévouement en bronze. Son geste ? Avoir sauvé le curé de la paroisse Saint-Vincent-de-Garonne, l’abbé Ioan Cochior, des flammes de son presbytère, à Fourques-sur-Garonne, rapporte ainsi le journal La Dépêche.

Alors que le jour n’est pas encore levé, aux alentours de 6h30 le 7 décembre 2023, un incendie de nature domestique ravage le presbytère où réside le prêtre. Voisin du bâtiment, le jeune homme se rend sur place. « C’est ma mère qui a vu que ça brûlait à côté de la maison. Elle a prévenu les secours. Je suis allé voir et j’ai vu le prêtre en danger dans le bâtiment en flamme », confie-t-il ainsi à La Dépêche. Le père Cochior avait dû sauter du premier étage afin d’échapper aux flammes, et s’était cassé les deux jambes. C’est au sol et inconscient que Gaël a découvert le prêtre. Il s’est précipité pour l’extraire du presbytère, le tirant par les pieds pour le mettre en sécurité.

Mettre sa vie en danger

Décidément, la jeunesse française aura témoigné à bien des égards qu’aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années. Ou, plus crûment, qu’elle en a dans le ventre ! Si le jeune Gaël n’a pas hésité à se précipiter au secours d’un prêtre en danger de morts, de nombreux autres jeunes ont fait montre d’un courage exceptionnel en prenant de véritables risques pour leur propre vie, à l’image d’Henri d’Anselme, le « héros au sac-à-dos » qui s’est interposé dans l’attaque au couteau d’Annecy, ou encore Alan, étudiant français en Irlande qui a désarmé l’assaillant d’une attaque à Dublin.

EN IMAGES : Ils ont été prêts à donner leur vie pour les autres en 2023