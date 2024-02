À qui étaient adressées les lettres du Nouveau Testament ?

La plupart des lettres gardées dans le Nouveau Testament ont été envoyées à des communautés ou à des églises naissantes. Seules quatre d'entre elles ont été envoyées à des personnes individuelles : Timothée, Tite et Philémon.



Sans donateurs, l’avenir de Aleteia s’écrit en pointillé.

Pour que Aleteia reste gratuit et faire rayonner l’espérance qui est en vous,

Faites un don à Aleteia !

JE FAIS UN DON (avec réduction fiscale)

Ce qui est intéressant dans le Nouveau Testament, c’est qu’il est principalement composé de lettres. Plus tard, l’Église a discerné la présence de l’Esprit saint dans ces textes et les a officiellement intégrés au canon des Saintes Écritures. Parmi les 21 lettres présentes dans le Nouveau Testament, la plupart sont adressées à des communautés chrétiennes primitives qui se trouvaient dans des villes comme Ephèse, Corinthe ou Colosses et auxquelles les apôtres prodiguaient des conseils et des enseignements sur la foi. Cependant, quatre d’entre elles s’adressent à des personnes individuelles : deux à Timothée, une à Tite et une à Philémon.

Timothée

“PAUL, APÔTRE du Christ Jésus par ordre de Dieu notre Sauveur et du Christ Jésus notre espérance, à Timothée, mon véritable enfant dans la foi.

À toi, la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur.” (1 Tm 1, 1-2)

Ce sont deux lettres écrites par saint Paul apôtre à son disciple Timothée pour lui prodiguer des conseils sur l’accomplissement de son ministère. Proclamé premier évêque d’Éphèse, il est aujourd’hui célébré parmi les saints de l’Église catholique.

Tite

“PAUL, SERVITEUR DE DIEU, apôtre de Jésus Christ au service de la foi de ceux que Dieu a choisis et de la pleine connaissance de la vérité qui est en accord avec la piété. […]

Je m’adresse à toi, Tite, mon véritable enfant selon la foi qui nous est commune : à toi, la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Sauveur.” (Tt 1, 1.4)

C’est aussi une lettre écrite par saint Paul apôtre, cette fois-ci à Tite, où il explique les compétences nécessaires aux responsables des communautés chrétiennes. Tite fut plus tard proclamé premier évêque de Crète et il est fêté par le Martyrologe romain avec saint Timothée, le 26 janvier.

Philémon

“PAUL, EN PRISON pour le Christ Jésus, et Timothée notre frère, à toi, Philémon, notre collaborateur bien-aimé […]

À tout moment je rends grâce à mon Dieu, en faisant mémoire de toi dans mes prières, car j’entends parler de ton amour et de la foi que tu as pour le Seigneur Jésus et à l’égard de tous les fidèles”(Phm 1,1.4-5)

Paul écrit cette brève épitre (25 versets) à Philémon de Colosses, pendant son premier emprisonnement à Rome, où il l’invite à recevoir comme un frère bien-aimé son ancien esclave Onésime qui s’est converti. Selon la tradition, Philémon ferait partie des soixante-douze disciples de Jésus mentionnés dans l’Évangile de saint Luc (Lc 10,1-24).

Il est intéressant de voir que l’Église a conservé des lettres qui étaient à l’origine destinées à des personnes individuelles, mais qui ont ensuite été officiellement intégrées dans les Saintes Écritures pour servir d’enseignement aux chrétiens du monde entier.