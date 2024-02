L'association caritative Mary's Meal et le groupe Clarins ont annoncé mercredi 7 février leur partenariat pour lutter contre la faim et la déscolarisation des enfants dans les pays pauvres. L'entreprise française s'engage à financer 3 millions de repas par an pour soutenir Mary's Meal.

C’est un partenariat auquel personne ne s’attendait, et pourtant, il pourrait bien changer le quotidien de plusieurs millions d’enfants à travers le monde. Le groupe français du cosmétique Clarins et l’association caritative catholique Mary’s Meal ont annoncé, ce mercredi 7 février, leur collaboration pour lutter contre la faim et la déscolarisation. Ainsi, « Clarins s’engage à financer 3 millions de repas par an pour soutenir la mission de Mary’s Meals », déclare l’association, un partenariat qui » reflète l’engagement de longue date de Clarins à soutenir les enfants du monde entier et à contribuer à un avenir plus juste et plus solidaire ».

Clarins, qui fête cette année ses 70 ans, n’en est pas à son coup d’essai : depuis 2011, la marque a choisi de lancer différentes initiatives pour combattre la malnutrition infantile. Une aide qui a permis, selon le groupe, « la distribution de plus de 41 millions de repas scolaires aux plus démunis ». Pour atteindre l’objectif des 3 millions de repas par an, Clarins a choisi d’associer ses clients à cette action, en « liant leur acte d’achat à une action caritative dont ils peuvent être fiers ». Ainsi, explique la marque sur son site, le client recevra une trousse ou un sac Mary’s Meal après avoir atteint un certain montant d’achat, et à chaque sac remis, Clarins offrira 10 repas scolaires. Le dispositif, qui a débuté dès janvier 2024, « s’appliquera dans toutes nos filiales dans le monde au cours d’opérations spéciales faisant l’objet d’une large communication », détaille encore Clarins.

Lutter contre la faim et l’exclusion

Il s’agit, pour Mary’s Meal, du premier partenariat commercial extérieur. À elle seule, l’organisation caritative parvient à nourrir 2,4 millions d’enfants dans le monde grâce à un repas chaque jour. Un véritable exploit permis par le fondateur de l’association, Magnus MacFarlane-Barrow. Autrefois pisciculteur, cet écossais âgé d’une cinquantaine d’années a résolument changé de vie après un voyage au Malawi, en 2002, lorsqu’un adolescent de 14 ans lui avoue que son plus grand rêve est d’avoir assez à manger et de pouvoir aller à l’école. Cette rencontre a signé le début d’une grande aventure : de 200 enfants nourris au Malawi en 2002, Mary’s Meal en nourrit désormais plus de 2 millions dans différents pays du monde, souvent oubliés : Haïti, Sud-Soudan, Ethiopie… Fervent catholique, il s’était confié à Aleteia, évoquant les défis de son association et sa foi personnelle : « Dieu a un plan pour chacun d’entre nous. Être chrétien n’est pas ennuyeux. Si vous voulez une vie d’aventure, suivez le Christ. Vous en aurez une. »