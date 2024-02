Notre-Dame de Paris s’invite à Westminster

L’abbaye de Westminster propose à ses visiteurs jusqu’au 1er juin de plonger dans la formidable histoire de Notre-Dame de Paris avec une exposition en réalité augmentée sur la cathédrale parisienne.

Alors que Notre-Dame de Paris se prépare à rouvrir ses portes dans quelques mois, l’excitation monte progressivement chez les fidèles et les curieux. Dans la capitale, bien sûr, en France, mais aussi à l’étranger ! Au Royaume-Uni, l’abbaye de Westminster accueille ainsi depuis ce jeudi 7 février et jusqu’au 1er juin une exposition en réalité augmentée sur l’histoire de la cathédrale parisienne.

Réalisée par la start up Histovery, elle propose une immersion dans l’histoire du monument depuis la pose de la première pierre jusqu’au chantier de restauration. À travers des reconstitutions 3D à 360°, les visiteurs plongent ainsi dans la grande et belle aventure qu’est celle de Notre-Dame de Paris, des premiers bâtisseurs à l’actuel chantier de restauration, chacun est invité à revivre – en accéléré – les quelque 850 ans d’histoire de ce joyau spirituel et patrimonial.

Un triduum pour la réouverture de la cathédrale

Pour mémoire, l’inauguration officielle de la cathédrale est prévue le 7 décembre avec la remise de Notre-Dame par l’État propriétaire à l’affectataire qui est l’Église catholique, l’éveil de l’orgue, la célébration liturgique avec bénédiction, un Magnificat ou un Te Deum puis les vêpres. La consécration de l’autel se fera au cours de la première messe dans la cathédrale restaurée, le dimanche 8 décembre. Enfin, la fête de l’Immaculée conception y sera célébrée le 9 décembre.