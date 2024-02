[VIDÉO] La devise très chrétienne des Jeux olympiques

C'est au fondateur des Jeux olympiques, Pierre de Coubertin, que l'on doit la devise officielle des Jeux olympiques encore utilisée aujourd'hui : “Plus vite, plus haut, plus fort”. Une devise pour laquelle il s'est inspiré d'un ami prêtre, le père Henri Didon.

La devise très chrétienne des Jeux olympiques : “Citius, Altius, Fortius”, “Plus vite, plus haut, plus fort”. C’est en 1881 que le père Henri Didon, proviseur d’école, utilise cette expression lors d’un championnat sportif organisé au sein de son établissement. Trois ans plus tard Pierre de Coubertin, un ami du père Didon, est chargé de fonder le Comité International Olympique, le fameux CIO qui pilote aujourd’hui cet événement au rayonnement mondial. Pierre de Coubertin, fervent catholique, s’inspire de cette expression et en fait la devise officielle de l’organisation. Cette devise à un sens chrétien qui est caché : Plus vite, se rapporte à l’esprit et aux études. Plus haut, fait allusion à l’élévation de l’âme, à un chemin vers Dieu. Plus fort, est lié au domaine du corps, façonné par le sport.