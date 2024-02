Cette année, le Vatican a fait appel à un artiste de rue, Maupal – alias Mauro Pallotta – pour illustrer le message du carême du pape François. Cet Italien, qui a atteint une renommée internationale en dessinant dans les rues de Rome des graffitis du pape François en super-héros, se confie sur son chemin de foi, parcouru grâce au pontife argentin.

Chaque lundi de carême, le dicastère pour le Service du développement humain intégral publiera cette année une vignette dessinée par Maupal, illustrant un passage du texte du Pape. En demandant sa contribution au dessinateur connu des Romains pour ses portraits de François peints dans les rues de la Ville éternelle, il s’agissait de « sortir d’une présentation classique » et d’inviter le chrétien à élargir son horizon, explique Muriel Fleury, responsable de la communication du dicastère. Le regard d’un artiste permet de « voir des choses qu’on n’aurait pas forcément vues », souligne-t-elle.

Le premier poster, conçu sur le thème général du message – “À travers le désert Dieu nous guide vers la liberté” – représente François portant un chariot chargé d’un sac de “foi”, traçant un chemin dans un désert jonché de clous. Ces clous, a expliqué Maupal lors d’une conférence de presse, représentent « nos idoles anciennes et nouvelles, toutes nos prisons ». « En suivant le pape François, qui ouvre le chemin avec la force de la foi, ils disparaissent : la route devient praticable pour tous », a-t-il ajouté.

Anna Kurian

C’est la conviction de Maupal depuis le début du pontificat de Jorge Mario Bergoglio. « Dès qu’il a été élu, j’ai vu une grande ressemblance dans son visage avec mon grand-père disparu. J’ai commencé à le suivre avec plus d’attention, j’appréciais son empathie, sa défense des plus faibles, et cela résonnait avec ma façon d’être », confie-t-il à Aleteia.

Le street artiste a donc commencé à représenter François dans les rues, en mettant en relief « des choses qu’il disait ou cherchait à promouvoir ». Chemin faisant, celui qui se définit comme « un catholique pas exemplaire », s’est rapproché de l’Église avec le 266e pape. « Le pape François plaît beaucoup à des personnes très loin de l’Église, selon moi c’est le bon pape au bon moment », estime-t-il.

Des synthèses graphiques du message du Pape

Avec ses sept dessins qui seront « des synthèses graphiques du message du Pape », Maupal entend proposer « sept étapes pour le rendre facilement lisible, y compris à un enfant de quatre ans, dans un style compréhensible, simple », qui ne soit pas non plus « superficiel ou banal ». En véhiculant les valeurs chrétiennes par le langage de l’art, il souhaite « abattre les barrières et accompagner les personnes ».

Pour ce travail, auquel il a consacré un mois, Maupal s’est aussi appuyé sur son expérience d’activité artistique auprès de prisonniers. « J’y ai rencontré des personnes qui ont vécu l’enfer […]. J’ai connu des personnes qui ont traversé le désert et, paradoxalement, ont rejoint la liberté intérieure, celle que Dieu donne », a-t-il relaté devant la presse.