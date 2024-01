Ce que les Psaumes enseignent sur la prière

Le Catéchisme de l’Église catholique consacre plusieurs paragraphes aux Psaumes, expliquant les nombreuses leçons que le croyant peut en tirer.

Parmi les nombreux livres de la Bible, les Psaumes se distinguent comme l’un des livres les plus propices à la prière. Ce sont en effet des prières utilisées dans la liturgie officielle de l’Église. Le Catéchisme de l’Église catholique consacre plusieurs paragraphes aux Psaumes, qualifiant ce livre de « chef-d’œuvre de la prière » (CEC n° 2585) : « Depuis David jusqu’à la venue du Messie, les Livres saints contiennent des textes de prière qui témoignent de l’approfondissement de la prière, pour soi-même et pour les autres. Les psaumes ont été peu à peu rassemblés en un recueil de cinq livres : les Psaumes (ou « louanges « ), chef-d’œuvre de la prière dans l’Ancien Testament. »

L’une des forces des Psaumes réside dans la variété de ses prières et dans la possibilité d’en trouver une adaptée pour presque toutes les occasions (CEC n° 2588) : « Les expressions multiformes de la prière des Psaumes prennent forme à la fois dans la liturgie du temple et dans le cœur de l’homme. Qu’il s’agisse d’hymne, de prière de détresse ou d’action de grâce, de supplication individuelle ou communautaire, de chant royal ou de pèlerinage, de méditation sapientielle, les psaumes sont le miroir des merveilles de Dieu dans l’histoire de son peuple et des situations humaines vécues par le psalmiste. Un psaume peut refléter un événement du passé, mais il est d’une sobriété telle qu’il peut être prié en vérité par les hommes de toute condition et de tout temps. » Les Psaumes se caractérisent par le fait qu’ils sont « louange » constante au Seigneur. C’est une véritable école pour tous ceux qui souhaitent grandir dans la prière.

Simplicité et la spontanéité de la prière

Des traits constants traversent les Psaumes : la simplicité et la spontanéité de la prière, le désir de Dieu lui-même à travers et avec tout ce qui est bon dans sa création, la situation inconfortable du croyant qui, dans son amour de préférence pour le Seigneur, est en butte à une foule d’ennemis et de tentations, et, dans l’attente de ce que fera le Dieu fidèle, la certitude de son amour et la remise à sa volonté. La prière des psaumes est toujours portée par la louange et c’est pourquoi le titre de ce recueil convient bien à ce qu’il nous livre (CEC n° 2589) : « Les Louanges « . Recueilli pour le culte de l’Assemblée, il fait entendre l’appel à la prière et en chante la réponse : « Hallelou-Ya » ! (Alleluia), « Louez le Seigneur » !

Les Psaumes sont une authentique école de prière dont l’enseignement peut toucher toute personne. Il n’est donc pas surprenant que l’Église prie quotidiennement les Psaumes dans la Liturgie des Heures, aidant ainsi les prêtres, les religieux et les fidèles du monde entier à grandir dans la prière. Dans cette prière des heures, les Psaumes retrouvent toute leur signification : être des paroles de bénédiction et de louange prononcées par le peuple pour le Seigneur.

