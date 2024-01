Six religieuses enlevées dans un autobus en Haïti

Six religieuses de la congrégation de Sainte Anne ont été enlevées le 19 janvier dernier. Le pape François a demandé ce dimanche à tous les acteurs nationaux et internationaux de « mettre fin à la violence en Haïti ».

Des chrétiens à nouveau victime de persécution. Le 19 janvier, six religieuses ont été enlevées en Haïti alors qu’elles voyageaient dans un bus vers la capitale Port-au-Prince, rapporte l’agence italienne Ansa. Ces femmes appartiennent à la congrégation de Sainte Anne. Mgr Pierre-André Dumas, évêque d‘Anse-à-Veau, a dénoncé l’enlèvement, le qualifiant de « haineux », et s’est offert en otage à la place des six religieuses.

[#Haiti ]❗️ Six religieuses de la Congrégation des Sœurs de Ste Anne ont été kidnappées hier soir.

🙏L’AED se joint à l’appel de la Conférence haïtienne des religieux qui demande à chacun de prier pour elles et leur libération. pic.twitter.com/ti8iDc0uD9 — AEDFrance (@AEDenFrance) January 20, 2024

Prier « pour l’harmonie sociale »

Lors de l’Angélus de ce dimanche 21 janvier, le pape François a exprimé sa « douleur » à propos de l’enlèvement des religieuses. Il a demandé leur libération, et a appelé à prier « pour l’harmonie sociale » dans ce pays. Suite à cet événement, le chef de l’Eglise catholique a enjoint tous les acteurs nationaux et internationaux de « mettre fin à la violence en Haïti », soulignant combien celle-ci causait de nombreuses souffrances à sa « chère population ». « Sentons la responsabilité de prier et de construire la paix pour eux ! », a-t-il aussi déclaré.

Comme lors de chaque audience générale et lors de chaque Angélus ces derniers mois, le pape a aussi prié pour la paix en Ukraine, en Israël et en Palestine, ainsi que pour toutes les populations touchées par la guerre. « Ce sont toujours les plus faibles qui en souffrent », a-t-il insisté, alertant sur le sort des « nombreux enfants blessés et tués » ou « privés d’affection, de rêves et d’avenir ».