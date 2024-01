Si vous aimez les vieux cartoons, le Bon Dieu et rire un peu, ce compte est pour vous !

Sur Instagram, Joshua, 20 ans, tient un compte intitulé "The catholic cartoonist". Il diffuse auprès de ses 30.000 abonnés des extraits de ses dessins qui racontent les aventures d'un jeune prêtre et de ses ouailles. Un travail teinté d'humour et rafraîchissant, qui donne à voir une autre façon d'évangéliser.

Si vous aimez Boule et Bill, Spirou et Fantasio ou encore Mafalda, il se peut fort que vous suiviez avec un certain intérêt les aventures du père Otto et de ses ouailles, à la condition cependant non négligeable de maîtriser un peu l’anglais. Sur son compte Instagram suivi par près de 30.000 abonnés, le jeune Américain Joshua Masterson, alias « the Catholic cartoonist » âgé de 20 ans, est devenu une véritable star des réseaux sociaux grâce à ses dessins avec lesquels il raconte le quotidien d’un jeune prêtre entouré de ses paroissiens et de ses jeunes enfants de chœur. Le tout non sans humour ! De quoi rappeler, pour les fins connaisseurs, les péripéties d’un certain Don Camillo…