La preuve irréfutable de l’amour du Christ pour les hommes

Même si vous êtes plongés dans la culpabilité et la honte du péché, l'amour de Jésus ne vous abandonne pas.

Dans l’Évangile, Jésus dit : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés » (Jn 15,9). Le Fils de Dieu a un amour infini pour chaque homme. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer ses innombrables attentions pour chacun au cours de sa vie terrestre : les nombreux miracles et guérisons, sa miséricorde envers les pécheurs, sa tendresse envers les pauvres, sa compassion pour les affligés…

Pour continuer à montrer son amour à l’homme, le Christ a donné l’Eucharistie au monde. Il désire que vous soyez avec Lui. Il vous invite à la Dernière Cène parce qu’Il veut que vous soyez ses amis. Encore aujourd’hui, dans l’Eucharistie, il répète au cœur de tous les croyants : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis » (Jn 15,16).

Accepter cet amour, c’est aussi reconnaître son indignité et ses innombrables faiblesses. Cependant, Jésus exhorte à recourir à Lui, comme s’il disait à chacun : Viens et assieds-toi à côté de moi. Viens avec toute la fatigue qui t’accable, et pose ta tête sur ma poitrine. C’est ainsi que les battements du cœur de Dieu bercent le cœur de l’homme.

L’amour du Christ dans l’Eucharistie

L’âme humaine aspire à être infiniment aimée, et aucun sentiment humain ne pourra combler ce désir. Cette faim et cette soif d’amour ne peut être comblée que par l’amour du Christ. Cet amour est donné comme une nourriture, à travers le Pain de Vie qui comble véritablement le cœur de l’homme. À travers l’Eucharistie en effet, l’amour de Jésus vient en chacun, et c’est un amour qui nourrit constamment.

L’amour du Christ dans l’Eucharistie est exprimé de manière particulière dans son Corps donné, et son Sang versé pour chaque homme. C’est un amour sacrificiel. Ce sacrifice tourne l’âme à son tour vers Dieu car, comme l’écrit le cardinal Ratzinger : « Le sacrifice consiste à devenir totalement réceptif à Dieu et à se laisser complètement envahir par lui ».

En recevant l’amour sacrificiel de Jésus dans l’Eucharistie, chacun à son tour participe personnellement à son sacrifice. En se sacrifiant, le Seigneur a assuré chaque homme de sa Présence, au cœur même de ses multiples préoccupations. Même si le péché rend l’homme coupable et honteux, l’amour de Jésus ne l’abandonnera pas. L’offrande sacrificielle de lui-même dans l’Eucharistie est justement « pour le pardon des péchés ».

