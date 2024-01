La famille Beretta, des destins extraordinaires

Le 14 décembre 2023, le pape François a déclaré vénérable le père capucin Alberto Beretta (1916-2001). Dans cette famille originaire de Milan, en Italie, trois enfants se sont consacrés à Dieu et une a déjà été déclarée sainte.

Des saints issus d’une même famille, ce n’est pas la première fois que cela arrive ! Dans l’histoire de l’Église catholique, de nombreux frères et sœurs se sont inspirés mutuellement sur le chemin de la sainteté : les sœurs de la famille Martin, saint Ambroise et sa sœur sainte Marcelline, ou encore saint Louis et sa sœur Isabelle de France. C’est le chemin que semble prendre également la famille Beretta, depuis que la grande sainte Gianna Beretta Mollaa été canonisée en 2004 et que son frère, le père Alberto, a été déclaré vénérable en décembre dernier.

Une famille profondément chrétienne

Maria de Micheli (1887-1942) et Alberto Beretta (1881-1942), tertiaires franciscains, étaient les parents d’une famille de treize enfants. Leur vie n’aura pas toujours été simple, puisque cinq de leurs enfants sont morts en bas âge de la grippe espagnole et que l’aînée est morte à 18 ans des suites de la tuberculose. Malgré les épreuves, les parents ont montré une foi et une confiance en Dieu inébranlable.

Leur fille Virginia le dira plus tard : « Mes parents étaient deux saintes personnes. Papa se levait à 5 heures pour aller servir la messe de 5 heures 30. Puis il revenait prendre son petit-déjeuner et partait travailler. Maman allait ensuite à la messe de 7 heures parce qu’avant elle préparait tout pour mon père ». Une messe quotidienne à laquelle la maman se rendait avec ses nombreux enfants. Puis le soir, quand la famille était réunie, ils priaient tous ensemble le chapelet pour confier leur journée à Dieu.

Un autre fils de la famille, Giuseppe, raconte : « La foi, avant de l’apprendre dans les livres ou dans les prédications, nous l’avons respirée à la maison, nous l’avons touchée de nos mains, en voyant comment nos parents nous parlaient, s’aimaient, vivaient l’Évangile, le pratiquaient sous nos yeux. C’étaient des gens extraordinaires, qui avaient une grande foi en la providence. Ah, c’est une grande foi : sinon, ils n’auraient pas eu treize enfants ! »

Trois enfants consacrés et une sainte

Plusieurs des enfants Beretta ont décidé de se consacrer à Dieu. Il en est ainsi de Giuseppe, ingénieur, devenu prêtre diocésain. Virginia, qui était médecin, devient religieuse et missionnaire en Inde. Quant à Enrico, il devient prêtre capucin après avoir servi une messe célébrée par Padre Pio. Il prendra le nom de père Alberto et partira en mission, comme prêtre et médecin, à Grajaù, au Brésil. Pendant 33 ans, il s’est consacré à sa mission avec dévouement, en aidant notamment les plus pauvres, les malades et les lépreux. Pour cette vie de don et ses vertus héroïques, il a été déclaré vénérable.

Père Alberto Beretta en mission au Brésil. Association pour la Cause du Vénérable Serviteur de Dieu Alberto Beretta.

Plusieurs des frères et sœurs Beretta ont pu assister place Saint-Pierre à la béatification, puis à la canonisation de leur sœur, sainte Gianna Beretta Molla. Si pendant sa jeunesse, Gianna voulait partir en mission et rejoindre son frère à Garajaù au Brésil, elle est finalement devenue mère de famille. Pendant sa quatrième grossesse, on lui diagnostique une tumeur. Elle accepte d’être opérée, mais à condition que la vie de sa fille soit préservée. Elle demandera d’ailleurs à son mari : « Si vous devez choisir entre moi et l’enfant, je l’exige, choisissez l’enfant ». L’enfant naît, mais après quelques jours d’agonie, Gianna meurt. Elle sera proclamée sainte par l’Église pour sa vie exemplaire de sainteté et son combat pour la défense de la vie à naître.

Alors que le vénérable Alberto Beretta chemine vers la sainteté, pour peut-être rejoindre sa sœur dans le cortège des saints canonisés, la famille Beretta pourrait bien encore surprendre l’Église à l’avenir…