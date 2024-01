Veronika McLeod, 35 ans, est chrétienne orthodoxe.

Cette Russe installée au Canada écrit des icônes depuis six ans.

Il lui faut un mois et demi pour réaliser une icône.



D’abord, elle ponce le bois qui servira de support. Cela permet d’avoir une bonne accroche pour la peinture. Une fois la surface bien lisse, Veronika dessine à main levée le motif avec un crayon de bois.

La plus longue et la plus délicate étape est l’application des feuilles d’or. Cette technique doit être parfaitement maîtrisée pour économiser les feuilles.

Pour sa peinture Veronika utilise des pigments naturels. Pour avoir un bon liant elle mélange ces pigments secs avec de l’eau et un jaune d’œuf. Une méthode ancestrale.

L’ultime étape consiste à peindre l’icône avec cette peinture naturelle. Pour protéger cette belle peinture Veronika utilise un vernis naturel issu de plantes.

Avec l’écriture d’icône, Veronika trouve une forme de “croissance spirituelle” qui l’aide dans son chemin de foi.