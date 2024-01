L’Épiphanie, une fête de la lumière

La fête de l'Épiphanie rappelle que Jésus est la lumière du monde qui brille dans les ténèbres.





Si Noël est souvent considéré comme une grande fête qui honore la lumière du Christ, la fête de l’Épiphanie semble mettre encore plus en valeur cette réalité. Le pape Benoît XVI le soulignait dans son homélie de l’Épiphanie en 2012 :

L’Épiphanie est une fête de la lumière. « Debout ! [Jérusalem] Rayonne ! Car voici ta lumière et sur toi se lève la gloire du Seigneur » (Is 60,1). Avec ces paroles du prophète Isaïe, l’Église décrit le contenu de la fête. Oui, Il est venu dans le monde Celui qui est la vraie Lumière, Celui qui rend les hommes lumière. Il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu (cf. Jn 1,9.12).

L’une des raisons pour lesquelles la lumière est étroitement associée à la fête de l’Épiphanie est l’histoire des trois rois mages qui ont suivi l’étoile pour trouver le Sauveur :

Quel genre d’hommes étaient-ils ? Les experts nous disent qu’ils appartenaient à la grande tradition de l’astronomie […] Il y avait peut-être de nombreux astronomes dans la Babylone antique, mais seul ce petit nombre s’est mis en route et a suivi l’étoile en laquelle il avait reconnu l’étoile de la promesse, celle qui indique la route vers le vrai Roi et Sauveur. Ils étaient, pourrions-nous dire, des hommes de science, mais non seulement dans le sens où ils voulaient connaître beaucoup de choses : ils voulaient davantage. Ils voulaient comprendre ce qui compte dans l’être humain. […] C’étaient des personnes au cœur inquiet, qui ne se contentaient pas de ce qui paraît et est habituel. C’étaient des hommes à la recherche de la promesse, à la recherche de Dieu.