Cinq excellents conseils de saint Jean de la Croix pour entretenir de belles amitiés

Prier pour ses amis, les écouter, se montrer digne de confiance… Autant de bons conseils de ce docteur de l’Eglise, que lui-même a éprouvés dans son amitié avec sainte Thérèse d’Avila, pour cultiver des amitiés riches et fécondes.

Saint Jean de la Croix est, sans aucun doute, l’un des saints qui nous permet le mieux de toucher du doigt ce que signifie mener une vie spirituelle vraiment féconde et pleine d’espérance dans le Christ. Il a su mettre ses vertus, ainsi que ses talents, au service de Dieu. En 1567, il rencontre sainte Thérèse d’Avila, qui deviendra plus tard sa grande amie. De cette amitié naît la conviction qu’il est possible d’atteindre la sainteté en compagnie de ses amis, à condition de cultiver ses amitiés, afin qu’elles portent de bons fruits. Voici quelques conseils de saint Jean de la Croix et sainte Thérèse d’Avila, deux grands docteurs de l’Église catholique, pour renforcer vos relations amicales.

1

Priez pour vos amis



Prier pour son prochain, qui plus est pour son ami, ne devrait faire défaut à aucune relation humaine. Car c’est dans la prière que nous demeurons unis à Dieu et à nos amis, et que nous plaçons notre amitié sous le regard de Dieu. Saint Jean a toujours prié pour son amie Thérèse d’Avila, tout comme elle a prié pour lui. En effet, pendant les nuits qu’il a passé en prison, il priait Dieu plus intensément pour le projet qu’il leur avait confié. Même s’ils n’étaient pas proches à ce moment-là, ils ont prié l’un pour l’autre. Peu importe la distance ou la fréquence de nos rencontres, la prière unit toujours les cœurs de deux amis.

2

Ecoutez vos amis



Saint Jean et sainte Thérèse pouvaient passer des heures à parler de leurs expériences mystiques, de leur foi, de leurs idées, de leurs écrits et de leurs préoccupations, mais toujours en s’écoutant attentivement. Faites de même avec vos amis. Prenez le temps d’écouter vos amis ! Nous avons tous besoin d’être écoutés et quel bonheur d’être écouté par un de nos amis en qui nous avons confiance !

3

Soyez de bon conseil



Lorsque nous aimons quelqu’un, nous recherchons son bien. Il est donc sain dans toute amitié de remettre dans le droit chemin celui qui s’écarte des rails. Lorsque saint Jean de la Croix a voulu quitter l’Ordre des Carmes, entrer chez les Chartreux et devenir moine, sainte Thérèse lui présenta la mission et le convainquit de ne pas abandonner. Elle l’a dirigé vers là où Dieu voulait qu’il aille. Une amitié véritable et profonde est également là pour vous rappeler quel est le but de votre vie.

4

Témoignez



Avec vos amis, essayez de faire en sorte que chaque activité ait un sens et que vous puissiez évangéliser par vos actions. Invitez vos amis à réaliser des activités de solidarité, de charité, de service. Saint Jean l’a fait avec ses amis, c’est pourquoi ils ont vu en lui un homme qui reflétait la lumière du Christ et dont les fruits enrichissaient leur amitié.

5

Soyez digne de confiance



Saint Jean a toujours recherché à renforcer ses amitiés, notamment à travers des conversations bonnes et profondes dans laquelle il se montrait digne de confiance. De la même manière, par vos paroles et par vos actes, faites savoir à vos amis qu’ils peuvent vous faire confiance.

Ces conseils des grands saints pour reconnaître une véritable amitié :