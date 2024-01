Le dicastère pour la Doctrine de la foi a donné ce jeudi 4 janvier un exemple de "prière simple" qui serait accordée à des couples en situation irrégulière. Une prière qui dure... 12 secondes.

Le dicastère pour la Doctrine de la foi a publié le 18 décembre « Fiducia supplicans« , un document par lequel le Vatican ouvre la possibilité de bénir les couples de même sexe dans le cadre d’un « geste pastoral » et en dehors de toute liturgie. « Dans la courte prière qui peut précéder cette bénédiction spontanée, le ministre ordonné pourrait demander pour eux la paix, la santé, un esprit de patience, de dialogue et d’entraide, mais aussi la lumière et la force de Dieu pour pouvoir accomplir pleinement sa volonté », précise le document.

Dans un texte publié le 4 janvier 2024 visant à « aider à clarifier la réception » de Fiducia supplicans, le dicastère pour la Doctrine de la foi détaille la forme que prendrait la bénédiction. « Cette forme de bénédiction non ritualisée, par la simplicité et la brièveté de sa forme, ne prétend pas justifier quelque chose qui n’est pas moralement acceptable. Il ne s’agit évidemment pas d’un mariage, mais il ne s’agit pas non plus d’une « approbation » ou d’une ratification de quoi que ce soit. Il s’agit simplement de la réponse d’un pasteur à deux personnes qui demandent l’aide de Dieu. Dans ce cas, le pasteur ne pose pas de conditions et ne veut pas connaître la vie intime de ces personnes », précise le document.

Pour aider les évêques, le Dicastère donne un exemple de « prière simple » qui serait accordée à un couple en situation irrégulière qui demanderait une bénédiction. Une prière de « dix ou quinze secondes », permettant d’offrir un « canal » vers une vie plus fidèle à l’Évangile, affirme le cardinal Fernández, préfet du dicastère pour la Doctrine de la foi. En voici le texte :

« Seigneur, regarde tes enfants, accorde-leur la santé, le travail, la paix et l’aide réciproque. Délivre-les de tout ce qui contredit ton Évangile et donne leur de vivre selon ta volonté. Amen. »

Le prêtre est ensuite invité à tracer un signe de croix sur chacune des deux personnes.