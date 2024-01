"J'ai entendu dire que..." ; "Tu ne vas pas me croire, mais...". Qui n'a jamais prononcé ces phrases entre amis, en famille ou au travail ? Aleteia vous donne trois conseils pour réagir face aux commérages.

Les commérages, nous dit l’Académie, sont des « bavardage indiscrets et teintés de malveillance ». Vrais ou faux, ces commentaires sont toujours malvenus. « Cela ne nous regarde pas », riaient Les Inconnusdans leur sketch devenu célèbre : d’où vient cette tendance à médire et à se mêler de ce qui, précisément, ne regarde personne ? Le Christ lui-même nous prévient à ce propos dans l’évangile de saint Matthieu : « Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l’homme impur ; mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l’homme impur » (Mt 15, 11). C’est aussi ce que prescrit saint Benoît, dans la sagesse de sa Règle :

Faisons ce que dit le Prophète : « J’ai mis un frein à ma bouche. J’ai gardé le silence. Je me suis fait petit et je n’ai même pas parlé de choses bonnes ». Quelquefois nous devons éviter de parler, même pour dire des choses bonnes. Et cela, par amour du silence. Alors, nous devons encore plus éviter les paroles mauvaises, à cause de la punition que le péché

entraîne. Savoir garder le silence est très important. C’est pourquoi, même pour dire des paroles qui sont bonnes, des paroles saintes qui aident les autres, les disciples parfaits recevront rarement la permission de parler. D’ailleurs, c’est le maître qui parle et qui enseigne. Le disciple, lui, se tait et il écoute.