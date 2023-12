Et si vous faisiez des maraudes pour le réveillon du 31 ?

Et si vous passiez un réveillon qui a vraiment du sens, alliant rencontres et festivités ? Les Missions étrangères de Paris (MEP) ont une proposition à vous faire, pour une soirée qui change de l’ordinaire, à Paris ou à Lyon.

Chaque année, la même question : « Tu fais quoi pour le 31? », et chaque année, il y a ceux qui critiquent cette obligation de faire la fête, ceux qui crânent sur leurs multiples invitations et ceux qui au contraire n’ont rien et le vivent mal. Pourquoi ne pas sortir un peu de ses habitudes et se tourner vers les autres, notamment vers ceux qui sont vraiment seuls ?

C’est ce que proposent les Missions étrangères de Paris (MEP) qui organisent depuis quelques années déjà, à Paris, un réveillon missionnaire, organisant des maraudes pour tous ceux qui ont envie de donner du sens à leur soirée de fin d’année. Et après des années de succès dans la capitale, où les jeunes sont toujours plus nombreux à s’inscrire – près de 400 sont attendus cette année – ce sera également possible à Lyon. Une première, grâce à deux séminaristes de la région, Pierre et Mayeul, qui se sont lancés dans l’organisation de cette maraude lyonnaise.

Adoration et maraudes

Mayeul, 35 ans, séminariste pour les MEP dans le diocèse d’Autun, raconte la genèse du projet lyonnais à Aleteia. « L’idée de monter ce réveillon missionnaire à Lyon est venue après les JMJ cet été, où nous avons été près de 300 jeunes du diocèse d’Autun à vivre des moments forts, de prières comme de rencontres. Pendant le temps des Français, les évêques nous ont invités à être missionnaires, alors pour garder cette dynamique et cet état d’esprit, avec Pierre, un autre séminariste du diocèse, on s’est dit qu’il fallait proposer quelque chose de concret à ces jeunes, souvent étudiants à Lyon ».

Des maraudes. L’occasion de se tourner vers les plus fragiles, tout en vivant des moments amicaux, sous le regard de Dieu. Car avant de partir dans les rues de Lyon, les participants pourront se confier au Saint Sacrement exposé. Assurément, une soirée vraiment pas comme les autres, pour entrer en confiance et en prières dans la nouvelle année. Les participants finiront leurs maraudes en se retrouvant tous ensemble autour d’un verre, pour fêter le réveillon « à l’anglaise » à une heure du matin, et partager leurs expériences de cette soirée missionnaire !