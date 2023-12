Ils ont été prêts à donner leur vie pour les autres en 2023

Connus ou anonymes, des milliers de femmes et d’hommes se sont engagés au service des autres tout au long de l’année 2023 jusqu’à, parfois, y laisser leur vie. Aleteia a choisi de rendre hommage à neuf d’entre eux qui ont été prêt à tout donner pour leur prochain.

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime », dit l’Évangile de Jean (Jn 15, 13). En 2023 comme chaque année auparavant, ils sont nombreux à avoir expérimenté ces mots par leurs actes et dans leur chair. Religieux, policiers, amis ou simples passants, ces personnes ont été prêtes à donner leur vie pour les autres. En cette fin d’année, Aleteia vous propose de découvrir leurs portraits et leur incroyable dévouement au service de leur prochain :