Lord, le nourrisson de 4 mois miraculé d’une tornade

Âgé de quatre mois, Lord Moore a été miraculeusement retrouvé vivant après que son berceau a été emporté par une tornade, dans le Tennessee, le 11 décembre.

Lord a commencé sa vie sur Terre de façon mouvementée. Ce nourrisson âgé de quatre mois a survécu à l’impensable : le 11 décembre, une tornade a ravagé la ville de Clarksville, au nord du Tennessee. D’une rare violence, elle s’est abattue sans prévenir, emportant tout sur son passage et provoquant la mort de six personnes. La famille Moore se trouvait dans leur maison lorsque la tornade s’est soudainement déclarée. Sandy et son compagnon Aramis ont alors tout fait pour mettre leur deux enfants, Lord et son frère âgé d’un an, en sécurité. « Quelque chose en moi m’a dit de courir et de sauter sur mon fils [aîné]. Au moment où je lui ai sauté dessus, les murs se sont effondrés », relate la mère de famille bouleversée au média américain WSMV News de Nashville. Mais si le plus grand est protégé par sa mère, Lord n’a pas cette chance : le toit s’arrache brutalement, et la tornade emporte avec elle… Le berceau de l’enfant.

Son père ne parvient pas à le retenir tant la force du vent est grande. Alors que le calme revient enfin, le couple part à la recherche de leur nouveau-né, craignant le pire. « Je pensais qu’il était mort. J’étais presque sûre qu’il était mort et que nous n’allions pas le retrouver », se souvient Sandy. La Providence en avait toutefois décidé autrement, et l’ange gardien de Lord avait certainement déployé tous ses efforts pour son petit protégé. Car c’est dans un arbre que le berceau est retrouvé, et le bébé est presque indemne, avec seulement une blessure à l’oreille et une légère commotion cérébrale. « S’il est ici, c’est par la grâce de Dieu », affirme émue sa mère.

Des dégâts matériels

La petite famille Moore demeure donc au complet, mais elle n’en a pas moins perdu l’ensemble de ses biens. Sur le lien de la cagnotte constituée par la sœur de Sandy, celle-ci détaille même la façon dont le petit Lord a été retrouvé. « On nous a dit qu’il avait l’air d’avoir été placé sur l’arbre. Comme si un ange l’avait guidé en toute sécurité jusqu’à cet endroit. » « Cette catastrophe n’a pas affecté que cette famille, c’est pourquoi je voudrais étendre mes pensées et mes prières à toutes les personnes touchées », a encore écrit la tante du petit Lord.