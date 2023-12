La tendresse d’un bisou à Jésus

Une petite fille qui embrasse avec spontanéité la croix du Christ, c'est la vidéo d'une grande tendresse qu'a publié le 19 décembre le compte Instagram "Orthodoxie". Une vidéo qui rappelle qu'à l'approche de Noël, il est urgent de demander au Seigneur un cœur d'enfant.

Chez les enfants, la spontanéité des gestes et des paroles est bien souvent révélatrice d’une innocence et d’une pureté de cœur que même le Christ invite à garder tout au long de notre vie spirituelle. Cette vidéo publiée sur Instagram le 19 décembre par le compte « Orthodoxie » en est l’exemple. On y voit une petite fille examiner, entre ses petites mains, la grande croix que porte le prêtre orthodoxe autour du cou, avant de l’embrasser dans un élan qui laisse le cœur attendri.

Retrouver un cœur d’enfant pour Noël

Et si cette petite vidéo encourageait chacun à demander au Seigneur un cœur d’enfant ? Alors que se rapproche sa Nativité, les derniers jours de l’Avent ne sont-ils pas le moment propice pour demander à Jésus-Enfant de se révéler à nous et de nous donner les grâces de l’enfance spirituelle ? La capacité d’émerveillement, la simplicité dans les relations, la confiance et l’abandon dans le Père… Toutes ces vertus sont bien celles que l’enfance nous a données, et que le passage à l’âge adulte a tendance à écorner. C’est pourtant en elles que se cachent le secret de sainteté et des flots de grâces !

Voici une prière à Marie, mère du Verbe incarné, pour demander à garder ce cœur d’enfant que le Christ aime tant :