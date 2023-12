C8 : un drôle de casting pour une semaine au monastère

Six personnalités ont participé à la nouvelle émission intitulée "Bienvenue au monastère" qui sera diffusée sur C8 début janvier. Parmi elles l’ancienne actrice X Clara Morgane, le chorégraphe Jean-Marc Généreux ou encore la chroniqueuse de “Touche pas à mon poste !” (TPMP), Delphine Wespiser.

Téléréalité et retraite spirituelle, c’est possible ? C’est en tout cas ce que propose la nouvelle émission de C8 « Bienvenue au monastère » qui sera diffusée début janvier. Six personnalités ont passé une semaine au couvent Saint-Dominique de Corbara en Corse, où se trouve des frères de Saint Jean. La comédienne Fabienne Carat (vue dans « Plus belle la vie »), Simon Castaldi (fils de Benjamin et candidat dans plusieurs émissions de téléréalité), Jean-Marc Généreux (ancien juré de l’émission « Danse avec les stars »), Paul El Kharrat (ancien candidat des 12 coups de midi devenu chroniqueur et écrivain), Delphine Wespiser (Miss France 2012 et chroniqueuse dans l’émission “Touche pas à mon poste !”) et Clara Morgane, ancienne actrice X désormais à la tête d’un cabaret ont choisi de vivre l’expérience d’une retraite.

Accompagnés de frère Baudouin et sœur Catherine (qui a également accompagné Gad Elmaleh dans son chemin de foi, ndlr), ils ne savent pas forcément à quoi s’attendre… à l’exception du silence, de l’absence de contact avec l’extérieur et du retrait de leur téléphone et d’Internet. Découverte d’un univers pour beaucoup inconnu, d’une vie rythmée par la prière et d’une solitude dont ils n’ont plus l’habitude, les retraitants ont ici une occasion unique de se (re)découvrir et de prendre le temps de s’interroger sur le sens de leur vie, leurs aspirations etc.

Permettre à ces six personnalités de découvrir des choses enfouies au plus profond d’elles-mêmes.

« Cette quête initiatique, totalement inédite, va permettre à ces six personnalités de découvrir des choses enfouies au plus profond d’elles-mêmes, ou dont elles ne soupçonnaient absolument pas l’existence, certains vont douter, changer, s’émouvoir, nous émouvoir, mais tous vont évoluer et repartiront différents de ce monastère », explique la chaîne. « Cette expérience unique, cette quête initiatique, ne laissera personne indifférent. »