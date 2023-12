Cristian David et Jesús Antonio Lerma sont deux frères âgés de 26 et 29 ans. Tous deux ont choisi de devenir respectivement prêtre et diacre, et ont été ordonnés ensemble le 2 décembre dans la paroisse San Bartolomé de Tuluá, au sud-est de la Colombie.

Deux frères, une seule et même envie : mettre ses pas dans ceux du Christ. Cristian David et Jesús Antonio Lerma ont tous les deux été ordonnés samedi 2 décembre, dans la paroisse San Bartolomé de Tuluá, au sud-ouest de la Colombie : le premier en tant que prêtre, le second en tant que diacre. C’es Mgr Roberto Ospina, évêque de Buga, qui a présidé la messe d’ordination, pendant laquelle les deux frères se sont montrés très émus. « Je suis très heureux et content de la grâce accordée par le Seigneur à mon frère et à moi. Je crois que c’est le reflet de ce qui a été construit tout au long de nos vies », a confié le père Cristian, 26 ans, à ACI Prensa.

Le père Cristian est le plus jeune des deux frères. Il explique avoir suivi les traces de son frère aîné, Jesús, âgé de trois ans de plus. Jusqu’à son adolescence, période pendant laquelle le jeune homme s’est éloigné de la foi un certain temps. « Lorsque mon frère Jesús a rejoint le groupe de jeunes de la paroisse et qu’il m’a invité à intégrer ce groupe, je lui ai dit non. » Alors qu’il finit par rejoindre la pastorale des jeunes, plutôt pour trouver une petite amie, c’est finalement la vocation sacerdotale qu’il découvre. C’est une nouvelle voie qui s’ouvre : cette fois-ci, Cristian ne suit plus les traces de son frère seulement, « mais celles du Christ ».

« Je remercie Dieu pour ses merveilles »

C’est donc plein de joie que Cristian est entré au séminaire, puis c’est Jesús qui a décidé de devenir diacre. Tout au long de ce cheminement, les deux frères n’ont eu de cesse de se soutenir et de s’encourager l’un l’autre dans la voie qu’ils avaient choisie. « Je remercie Dieu pour tant de merveilles, car sa miséricorde a été grande envers nous et, vraiment, nous sommes heureux », a quant à lui confié le jeune diacre Jesús. « Aujourd’hui, je vous demande de prier pour nous, pour que le Seigneur continue à nous regarder, continue à nous réconforter, mais aussi pour que le Seigneur fasse de nous les porteurs de sa Parole. »