Trois leçons de saint Nicolas pour notre temps

La vie de saint Nicolas, sa foi et sa générosité sont une grande source d’inspiration. Que peut-il nous apprendre pour notre vie d’aujourd’hui ?





Le 6 décembre, l’Eglise fête saint Nicolas. Si sa fête est surtout répandue dans certaines régions de France, comme en Alsace et en Lorraine, c’est un personnage très apprécié dans le monde entier. Les archives historiques nous laissent toutefois peu d’informations biographiques sur le véritable homme qui se cache derrière la légende.

Certes, son existence historique est réelle et vérifiable. Vous pouvez en effet voir ses ossements dans la basilique Saint-Nicolas de Bari, en Italie. En 2014, des experts ont même utilisé une technologie interactive en 3D et la reconstruction faciale pour montrer ce à quoi il aurait pu ressembler en fonction de sa structure osseuse. Cependant, la plus ancienne biographie du saint a été écrite près de 500 ans après sa mort, il est donc difficile de distinguer le mythe de la réalité.

Ce que nous savons de sa vie est cependant à la fois instructif et inspirant. Saint Nicolas était un homme extraordinaire, dont la bonté est encore reconnue plus de 16 siècles après sa mort et dont la générosité est devenue une référence dans de nombreux pays à travers le monde. Le jour de sa fête, vous pouvez vous tourner vers lui pour lui demander son intercession céleste, mais aussi pour suivre son exemple de sainteté.

1

IL NE FAUT PAS ÊTRE PARFAIT POUR ÊTRE SAINT



L’une des histoires qui a survécu à travers les siècles est celle du Concile de Nicée de 325. Un jour Nicolas s’est mis profondément en colère, et en perdant patience, il a giflé un hérétique. Il est fascinant d’imaginer les circonstances qui ont pu conduire à cet énervement du saint : apparemment, les conciles de l’Église étaient un peu plus dramatiques qu’aujourd’hui.

Bien que certains érudits doutent de l’authenticité de cette anecdote, beaucoup la défendent, arguant que les hagiographes n’auraient pas inventé une telle histoire pouvant donner une mauvaise image du saint.

Tout homme qui a eu du mal à contrôler son tempérament ou qui a été tenté de se disputer avec quelqu’un qui le mettait vraiment hors de lui, peut trouver une forme de solidarité dans cette histoire de saint Nicolas. L’histoire chrétienne montre que certains saints ont pu perdre leur sang-froid au cours de leur vie, mais ils nous rappellent que, malgré leurs erreurs, la grâce et le pardon du Christ sont toujours présents.

2

QUAND VOUS ENTENDEZ PARLER DE QUELQU’UN DANS LE BESOIN, TROUVEZ LES MOYENS DE L’AIDER



Une autre histoire célèbre sur saint Nicolas est celle où il a secrètement aidé une famille pauvre. Les détails exacts de l’histoire diffèrent selon les versions, mais il est dit qu’une famille démunie ne pouvait pas payer la dot pour ses trois filles et se trouvait en grande difficulté. Alors saint Nicolas a jeté des sacs de pièces d’or par la cheminée pour les aider. Son acte de générosité est à l’origine de la tradition consistant à remplir de cadeaux des chaussettes suspendues à la cheminée.

Même si de nos jours, il serait inhabituel de jeter de l’or par la fenêtre, chacun peut suivre l’exemple de saint Nicolas et venir en aide aux plus démunis. En entendant parler d’une famille dans le besoin, il n’est pas resté indifférent, mais a trouvé un moyen concret de l’aider et de le faire en secret, pour ne pas se vanter de ses bonnes actions.

Lorsque vous entendez parler d’une personne démunie, vous pouvez prendre le temps nécessaire pour réfléchir à des moyens concrets de l’aider. Vous pourriez faire des courses pour un ami malade, déposer un repas à une jeune maman ou à un voisin âgé ou encore acheter des cadeaux de Noël pour des enfants pauvres.

3

FAITES CONFIANCE À LA PROVIDENCE DIVINE



L’histoire chrétienne nous montre l’exemple de saints hommes et de saintes femmes, qui malgré les épreuves de leur vie, ont continué à faire confiance au Seigneur. Dieu les a récompensés pour leur foi et a déversé sur eux d’abondantes grâces. L’histoire de saint Nicolas en est un merveilleux exemple.

Selon une légende, Nicolas se trouvait dans sa ville natale de Myra pendant une famine. Un navire était dans le port, chargé de blé pour l’empereur de Constantinople. Nicolas demanda alors un peu de blé pour nourrir les gens affamés. Les marins ont d’abord refusé, mais Nicolas leur a promis qu’ils n’auraient pas de problèmes à cause de ce partage. Lorsque le navire est arrivé à destination, les marins ont découvert que, même si du blé avait été retiré, le poids du chargement n’avait pas changé. Ce qui était étonnant, c’est qu’il y eut suffisamment de blé pour approvisionner la ville entière pendant deux années complètes.

L’histoire rappelle le miracle de la multiplication des pains et des poissons de Jésus, et celle de nombreux saints qui ont vu de la nourriture se multiplier miraculeusement pour aider ceux qui étaient dans le besoin.

Faire un acte de foi dans le Seigneur peut produire une récolte spirituelle abondante aussi dans votre vie. Tout comme saint Nicolas a fait confiance à Dieu pour fournir du blé à des personnes souffrant de la famine, vous pouvez aussi vous tourner vers Dieu dans toutes les épreuves de votre vie, confiants qu’Il pourvoira à vos besoins – peut-être pas de la manière que vous souhaitez, mais de la meilleure des manières pour votre vie.