Saint-Siège : une diplomatie acrobatique ?

Quand deux belligérants s’affrontent, comment défendre la paix sans soutenir officiellement une partie ? Comment montrer de la sollicitude pour les uns sans donner l’impression de dénigrer les autres ? Visant à rester neutre dans les conflits, analyse Jean-Baptiste Noé, auteur de "François le diplomate" (Salvator), le Saint-Siège assume l’art délicat de la diplomatie acrobatique.

Rencontre à haut risque pour le Pape le 22 novembre dernier. Avant l’angélus du mercredi, François a tenu à rencontrer des familles d’otages du Hamas ainsi que des Palestiniens. Une rencontre nécessaire pour témoigner de la sollicitude du Pape à l’égard des victimes du Hamas et de la guerre qui sévit à Gaza, mais qui doit maintenir la neutralité du Saint-Siège, lequel ne prenant parti ni pour Israël ni pour les Palestiniens, mais pour la paix et la concorde en Terre sainte. Un message difficilement audible dans un conflit qui dure depuis plusieurs décennies où la part émotionnelle est forte.

Le choix des mots, potentiellement explosifs

Dans cette rencontre qui se voulait simple, le Pape écoutant et échangeant avec les personnes présentes, tout détail était sujet à chausse-trappes et incompréhension potentielle. Ainsi du temps dévolu à la rencontre, qui devait être le même pour tous afin de ne pas donner l’impression de favoriser un camp par rapport à l’autre. La nécessité aussi que les deux parties ne se croisent pas, ce qui obligea à organiser les échanges dans deux salles différentes, mais proches pour que le Pape puisse aisément aller de l’une à l’autre. Le choix des mots, aussi, potentiellement explosifs. D’autant plus explosifs que la question de la langue utilisée est cruciale, le Pape s’exprimant en espagnol quand ses interlocuteurs parlaient anglais ou arabe. Or un mot peut avoir une signification plus ou moins forte dans une langue, un concept peut être mineur dans un espace culturel et majeur ailleurs.